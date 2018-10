Anmeldelse: Honor 10

Honor stræber altid mod at producere flagskibstelefoner, der tilbyder specifikationer i topklassen til en lavere pris end konkurrenterne, og firmaet lykkedes med at skabe en fremragende telefon med Honor 9, der fik 4,5 stjerner sidste år.

Meget er dog sket i smartphoneverdenen siden sidste år. Udskæringen i toppen af skærmen er blevet fast inventar i topklasse-telefoner, og det samme er 18:9 formatet på skærmen, og så nævner vi slet ikke de nye processorer med indbygget AI og nylige Android-opdateringer.

Udover at have en lavere pris, har Honor 10 meget til fælles med en anden ny flagskibstelefon, Huawei P20. Det er fordi Huawei ejer Honor, og det betyder, at meget af det du ser på Huaweis flagskibstelefoner, også finder vej til Honors telefoner.

Hvis vi skal beskrive relationen til Huawei P20, ville vi sige, at Honor 10 er en fætter nærmere end en bror eller søster - de ser ens ud, men Honor 10 mangler nogle funktioner, og har derfor også en lavere pris.

Du kan se vores 48 timers videoanmeldelse af Honor 10 herunder, og vores fulde videoanmeldelse er på vej.

Honor 10 pris og lanceringsdato

Honor 10 er prissat til £399.99 (omkring $540, AU$720)

Vi forventer ikke, at telefonen lanceres i Australien eller USA

Nogle steder kan du nu købe Honor 10. I Storbritanien er den tilgængelig direkte fra Honor såvel som fra en række tredjepartsforhandlere.

Uden SIM-kort koster telefonen £399.99 (omkring $540, AU$720) i Storbritanien, og vi forventer ikke, at telefonen lanceres i USA eller Australien, da tidligere Honor flagskibstelefoner ikke altid er nået frem til disse lande.

Prisen i Storbritanien er £20 højere end Honor 9, der blev lanceret til £379.99, men hvis du tænker på opgraderingen af specifikationerne, er det prisstigningen værd, og den er stadig meget billigere end andre flagskibstelefoner; eksempelvis Huawei P20 er en tredjedel dyrere i Storbritanien til £599.99.

Design og skærm

Ukonventionel skinnende effekt på bagsiden

Smuk Full HD+ skærm med udskæring i toppen

3,5mm stik til høretelefoner samt infrarød sensor

Honor har stor fokus på designet af Honor 10, og man kan ikke nægte, at telefonen ser godt ud.

Den arver et udseende, der ligner Huawei P20 med Twilight gradient-effekten, men den er en anelse anderledes her, og du får en anderledes farve og udseende afhængigt af, hvilken vinkel du ser på telefonens bagside.

Vi oplevede, at det var et modigt træk, som vi elsker, selvom det er et udseende, der vil dele vandene, da det er ret ukonventionelt.

Denne farve hedder Phantom Blue, og der er også en Phantom Green mulighed, som vi ikke har set i virkeligheden endnu, men som på pressebilleder ligner den blå meget.

Hvis du ikke ønsker disse eksotiske farvevalg, er der altid de mere traditionelle Black eller Glacier Grey muligheder.

Selvom skærmen er meget større, er Honor 10 generelt ikke markant større end Honor 9, og telefonen hviler bekvemt i hånden. Det er ikke en enorm telefon, og den er det perfekte valg for folk, der ønsker en stor skærm, men som ikke bekvemt kan holde en telefon som iPhone 8 Plus.

Bagsidens glas er endnu et stort designmæssigt højdepunkt, da den bruger 15 lag glas for at opnå en slående effekt, hvor lyset nærmest hopper henover glasset. Ifølge Honor tager det dobbelt så lang tid at lave, som Honor 9 tog. Det er dog den ekstra indsats værd, da telefonens bagside ser godt ud og også føles sådan.

Der er metal langs kanterne på Honor 10, hvilket yderligere tilføjer til den luksuriøse fornemmelse, og i bunden finder man et 3,5mm stik til høretelefoner og en USB-C indgang, mens lydstyrkeknapperne og tænd/sluk-knappen findes på højre side.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Honor ønsker et minimalistisk udseende her, og telefonen føles godt i hånden som følge deraf. Fingeraftryksscanneren, der har fået nyt design, bidrager til dette, ved at være placeret i kanten under skærmen i stedet for at være indlejret bagpå eller på fronten.

Det er ikke som de skærme med indbyggede scannere, vi har set på telefoner som den nye VIVO X20 Plus koncepttelefon, men det betyder, at sensoren ikke forstyrrer de rene linjer på Honor 10.

Der er en subtil aftegning, så du ved, hvor du skal placere din finger for at ramme scanneren, og vi oplevede, at det fungerede præcist og hurtigt - det virker ikke til, at den er blevet mindre præcis af at blive placeret under glasset.

Når det er sagt, brugte vi ikke fingeraftryksscanneren særligt meget, da telefonen også kan låses op med ansigtsgenkendelses-teknologi, som genkender dig få sekunder efter du trykker på tænd-knappen.

Vi oplevede, at det fungerede ganske godt, og telefonen identificerede vores ansigt fra forskellige vinkler, og den ville ikke låses op for andre personer. Det virkede dog ikke altid, når vi havde solbriller på, så den er ikke helt så imponerende som scanneren på iPhone X.

Skærmen er markant anderledes end den på Honor 9, og i stedet minder den om telefoner, vi har set i år og sidste års iPhone X. Det er en 5,84 tommer 19:9 skærm med en udskæring i toppen for at få plads til frontkameraet og ansigtsgenkendelses-teknologien.

Skærmens opløsning er Full HD+, hvilket i virkeligheden betyder, at du får en Full HD-opløsning plus et par bonuspixel, da skærmen er længere end tidligere Honor-telefoner.

Honors skærm her er lys, klar og fin og levende, og den maksimale opløsning er særligt imponerende.

Der er en relativt lille kant omkring telefonen (bortset fra i bunden, men den fylder stadig ikke meget), og udskæringen i toppen er lille, når man tænker på, hvad vi har set ved andre flagskibstelefoner. Hvis du ikke kan lide udseendet med udskæringen, kan du skjule det ved at have en sort bjælke på begge sider, hvilket vil reducere skærmpladsen en anelse.

Du spilder ikke pladsen, hvis du gør dette, da disse bjælker stadig viser uret, notifikationer og mere. Der er meget at kunne lide ved skærmen.