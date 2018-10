Twitter lyfter numera fram inlägg som bryter mot deras regler

Ett öppet och socialt nätverk låter bra på papper, men Twitter har blivit en ökänd samlingsplats för internettroll. Användare hittar konstant nya och kreativa sätt att trotsa reglerna och det är svårare än någonsin tidigare för det sociala nätverket att hålla ordning på sina användare.

Twitter har under de senaste åren gjort en rejäl insats för att försöka städa upp på hemsidan, med extra fokus på falska nyheter och inlägg med kränkande innehåll, men detta har till stor del förlitat sig på att användare ska rapportera inlägg som bryter mot reglerna.

Nu har Twitter introducerat en ny funktion som ska göra rapporteringsprocessen lite mer uppenbar, då rapporterade inlägg numera kommer att ersättas med följande meddelande: "This tweet is no longer available because it violated the Twitter Rules."

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Företaget förklarade den nya funktionen i videon nedan:

You don’t want to see a Tweet you’ve reported, but you do want to know we’ve done something about it. And all those Tweets that break our rules? You should know we’ve done something about them too. Here’s what these Tweets will look like now.October 17, 2018