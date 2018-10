Snapchat Lenses kommer til pc'er og streams på Twitch

Dine foretrukne Snapchat-filtre er ikke længere begrænset til din mobiltelefon - Snap har lige udrullet en ny app til Windows og MacOS, der giver samme effekter på dit webcam, og du behøver ikke engang at logge ind på Snapchat for at bruge dem.

Så nu kan du gøre dine videosamtaler sjovere, forbedre dine YouTube-vlogs, eller bare fjolle rundt med effekterne - det er helt op til dig. Snap har også annonceret et særligt partnerskab med Twitch, der betyder, at filtrene kan bruges under live-streams - og de kan endda nemt ændres, mens du spiller.

"Med Snap Camera til pc'er kan du vælge mellem tusindvis af filtre, heriblandt klassikere lavet af Snapchat samt nye design, der dagligt skabes af brugerne af Lens Studio. Det betyder, at der er flere at vælge i mellem, når du streamer med filtre," siger en repræsentant for Snap.

Et større publikum?

Den nye app er et ret åbenlyst forsøg på at få flere brugere til at anvende Snapchat. Filtrene er ikke længere unikke for Snapchat, men de er stadig en af de sjoveste funktioner i app'en. Og måske vil de nye muligheder inspirere nogle pc-brugere til at bruge Snapchat på mobilen igen.

I endnu et forsøg på at appellere til et større publikum har Snapchat indledt et samarbejde med Hooked om at producere en sci-fi thriller i fem kapitler. Mysteriet, der har fået titlen Dark Matter, udspiller sig i Silicon Valley og er tilgængelig via Snapchats Discover-side. Det første kapitel blev lanceret i fredags, og der udkommer nye afsnit dagligt.

Vi bliver nødt til at vente og se, om den nye app og sci-fi thrilleren er nok til at hjælpe Snapchat med at tage kampen op mod giganterne Instagram og Facebook. Hvis du vil prøve Snapchat Camera, kan app'en downloades gratis nu.