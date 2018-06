Segway har premiere på en helt ny produkttype: e-Skates

Efter rulleskøjter, inliners og andre underholdende transportmidler, håber Segway nu at have født den næste trend: e-Skates. Firmaets første produkt i den nye e-Skates kategori er Segway Drift W1, som ifølge firmaet gør brug af Segways dokumenterede, stabile selvbalancerende teknologi, baseret på mere end 800 patentrettigheder.

De sort-hvide letvægts Segway Drift W1 e-Skates er små og nemme at løfte, og hjulene er designede til at forbedre brugerens stabilitet og styreegenskaber. E-rulleskøjterne har skridsikre fodpads, og i forlængelse af producentens ønske om altid at prioritere sikkerhed først, har Segway Drift W1 opnået en række internationale certifikater, herunder UL og CE.

I Europa kan produkterne opleves for første gang på elektronikmessen IFA 2018 i Berlin, Tyskland, i slutningen af august, hvor de vil blive præstenteret ved en pressekonference. Det er endnu uvist, hvornår de nye e-Skates bliver tilgængelige på markedet, og hvad de kommer til at koste, men Segway lover at være klar med flere informationer inden så længe.

Foto: Pressefoto/Segway