Samsung Galaxy S10 kommer muligvis med en nyligt afsløret 48MP-linse

Samsung har allerede produceret nogle absolut glimrede processorer til smartphones, og nu ser det ud som om, at det sydkoreanske firma er på vej til at føje kamera-linser til repertoiret - et marked, der hidtil har været domineret af Sony.

Samsung har afsløret to nye højopløselige Isocell Plus kameralinser til flerkamera-smartphones: Bright GM1, der kommer med hele 48 MP opløsning, og Bright GD1 med 32 MP.

Image: Samsung Electronics

Begge linser har 0,8 mikrometer pixels, som gør det muligt at pakke pixels endnu tættere sammen, hvilket så giver mulighed for at designe endnu mindre kamera-moduler.

Sammen med Isocell Plus-teknologien - der forstærker ydelsen for mindre pixel-størrelser - er det ifølge Samsung en ideel løsning for det tre-, eller måske fire kamera-setup, der er på de nyeste smartphones. (Som Huawei Mate 20 Pro og Samsungs egen Galaxy A9).

Forrygende fremtid

For kameralinser gælder det som regel, at større pixel-størrelser giver bedre performance i dårlig belysning, men Samsung imødekommer dette ved at bruge Tetracell-teknologien til at fremstille de nye linser. Det giver mulighed for fire pixels til at arbejde som én og samtidigt give samme lysfølsomhed som en pixel, der er fire gange større. Med denne udregning hævder Samsung, at deres 48 MP- og 32 MP-linser giver samme resultat som en 1,6 mikrometer pixel-linse ved en opløsning på henholdsvis 12 MP og 8 MP.

Samsung har også inkluderet en gyro-baseret elektronisk billedstabilisator (EIS), der giver hurtigere og bedre skud.

Den 32 MP store linse har også real-time, high-dynamic range, der giver bedre farver og rendering af billeder taget ved høj kontrast og dårlig belysning.

Samsung planlægger at gå i gang med produktionen af de nye linser i fjerde kvartal i år, så vi får dem muligvis at se i den kommende Samsung Galaxy S10-flagskib eller den foldbare Galaxy X.