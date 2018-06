Samsung Galaxy Note 9 erottuu kilpailijoistaan uudella S Pen -kosketuskynällään

S Pen on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jonka avulla Galaxy Note erottuu kilpailijoistaan. Se ei ehkä ole kaikkein tärkein ominaisuus älypuhelimessa, mutta silti tärkeä osa monen Noten omistajan käyttökokemusta.

Tunnetun lähteen mukaan Samsung Galaxy Note 9:ään olisi tulossa täysin uusittu S Pen.

Do you often use SPen for Galaxy Note? The Note9 SPen feature is worth the wait. June 24, 2018

"Käytätkö usein S Peniä Galaxy Noten kanssa? Siinä tapauksessa Note 9:n S Pen on odottamisen arvoinen ominaisuus", vuotaja @Universelce kirjoitti eilen Twitterissä.

Galaxy Note9 S Pen is a pen with a soul. It may be the biggest update in the history of the S Pen.June 25, 2018