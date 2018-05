Pian julkaistavassa Xiaomi Mi 8:ssa saatetaan nähdä näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin

Näimme äskettäin videon puhelimesta, jonka näytön lasin alle oli asennettu sormenjälkitunnistin. Kyseisen puhelimen epäillään olevan toukokuun lopulla julkaistava Xiaomi Mi 8.

Xiaomi ilmoitti Twitter-tilillään julkaisevansa 8-vuotisen taipaleensa kunniaksi uutuuspuhelimensa 31.5. Se mainitsi myös suoraan puhelimen nimen, joten kellekään ei jäänyt epäselväksi, mistä mallista on kyse.

Vaikka nyt siis tiedämmekin, että Xiaomi Mi 8 julkistetaan toukokuun viimeisenä päivänä, emme ole saaneet vielä mitään varmuutta näyttöön upotetusta sormenjälkitunnistimesta. Se olisi kuitenkin täysin mahdollista, sillä tekniikka on nähty jo Vivo X20 Plus UD:ssa, Vivo X21:ssä ja Porsche Design Huawei Mate RS:ssä. On siis vain ajan kysymys milloin se alkaa ilmestyä myös muihin puhelimiin.

Olemme jopa kuulleet huhuja, että Samsung Galaxy Note 9:ssä nähtäisiin kyseinen ominaisuus. Jos huhut pitävät paikkansa, teknologia yleistyisi varmasti suurimpaan osaan lippulaivoista vielä tämän vuoden aikana.

BIG announcement Mi fans. The brand new #Mi8, a nod to our 8th anniversary, is coming on 31 May. Stay tuned! pic.twitter.com/UGwmwO7Xi0May 22, 2018