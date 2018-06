Oppo Find X slås med Vivo Nex i kampen om den største skærm på markedet

Bare for en uges tid siden gik vi i selvsving over, hvor meget skærmen på Vivo Nex fyldte - hele 91,24 procent af mobilen. For slet ikke at tale om dens pop-up kamera og in-display fingeraftryks-skanner. Men nu er det allerede forældede nyheder.

Det er det, fordi Oppo nu er i fuld gang med at sende deres nye flagskib på gaden, og her dækker skærmen hele 93,8 procent af mobilens overflade.

Oppo Find X er blevet afsløret på den kinesiske bloggerside Weibo, og her viser et billede, hvor meget plads, skærmen fylder på fronten.

Som det fremgår af billedet her nedenunder, så er der en lille bøjning på hvad vi mener er mobilens nederste del, og ifølge producenten Oppo, så er skærmen lettere kurvet, hvilket muligvis vil få den til at føles som en Galaxy S9 og S9 Plus.

Masser af ukendte features

Der er endnu intet officielt om, hvilke features mobile kommer med, udover den enorme skærm, men hvis den følger sporet fra Vivo Nex, så bør den have in-display fingeraftryks-skanner og en Snapdragon 845 processor.

Om den så også har et pop-up kamera, ved vi heller ikke noget om, men det finder vi sikkert ud af i morgen den 19. juni, hvor TechRadar sender live fra Oppo Find X-lanceringen i Paris.

Via PocketNow