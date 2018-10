OnePlus 6T annonseres 30. oktober

OnePlus har nettopp bekreftet at deres neste flaggskip vil annonseres 30. oktober.

Vi vet allerede at navnet er OnePlus 6T, mens en rekke flere detaljer er på vei. Dette er dog første gangen selskapet har bekreftet at lanseringsdatoen er i slutten av måneden.

Telefonen skal introduseres på en egen lanseringsevent i New York (by) 16:00 på månedens nest siste dag, og om man befinner seg i ovennevnte by er det mulig å sikre seg billetter til evenementet.

Ventetiden fortsetter

Om det er slik at du ikke bor i New York kan du likevel få tilgang til den offisielle livestrømmen via den offisielle OnePlus-nettsiden eller selskapets YouTube-kanal. Du kan registrere deg slik at du blir minnet på evenementet her.

Vi skal være tilstede under livelanseringen den 30. oktober slik at vi kan være først med å gi deg et førsteinntrykk av den forestående telefonen, for ikke å snakke om å rapportere om alle egenskapene, ned til minste detalj.

OnePlus bekreftet nylig for TechRadar at telefonen vil være den første OnePlus-mobilen som mangler hodetelefonutgang. Vi har også hørt rykter om at neste generasjon vil inneha fingeravtrykkleser i selve skjermen.