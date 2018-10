Ondsindede beskeder får angiveligt PlayStation 4-konsoller til at gå ned

Vi har tidligere oplevet ondsindede beskeder, som har været i stand til at crashe smartphones , men nu er der kommet en til Sony's PlayStation 4-konsol, som man skal holde øje med – brugere på sociale medier og Reddit rapporterer, at de har modtaget en specielt kodet meddelelse, som er nok til at bringe deres hardware i knæ.

Som The Verge rapporterer, indeholder beskeden ulæselige karakterer, som er nok til at skabe fejl på PS4’eren, når den bliver åbnet på Android eller iOS. Når beskeden er læst, starter problemerne, også selv om den bliver slettet, så snart man har læst dem.

Nogle brugere fortæller, at de ligefrem har måttet nulstille deres PlayStation 4-konsoller til fabriksindstillingerne for at klare problemet – det virker som en virkelig heftig software-bug. I visse tilfælde ser den ud til at blive brugt af online-modstandere til at forstyrre rivalernes spil.

Kan vi klare dette?

Da fejlen er så ny, som den er, har Sony endnu ikke bekræftet eller kommenteret problemerne, men formodentlig vil en software-opdatering være nok til at lukke sikkerhedshullet og beskytte konsollerne mod lignende problemer i fremtiden.

Indtil videre kan du indstille din PlayStation 4 og de tilhørende mobil-apps til kun at acceptere beskeder fra venner, som du allerede har bekræftet, eller du kan vælge at blokere meddelelser fuldstændigt: du finder indstillingerne under Account Management og derefter Privacy Settings under konsollens indstillinger. Hvis du er ramt af problemerne, kan du genstarte konsollen i Safe Mode og derefter genopbygge databasen, hvilket ikke skulle berøre dine eksisterende data.