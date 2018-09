Ny bug i Firefox giver browser-nedbrud i Windows, Mac og Linux

Kun en uge efter at have afsløret en bug, der kan forårsage nedbrud på iPhones, har it-sikkerhedsforsker Sabri Haddouche afdækket en anden browserfejl, der kan tvinge Firefox til at gå ned i alle tre populære desktop-styresystemer - Mac, Linux og Windows - rapporterer ZDNet.

Ifølge ZDNet kan fejlen ikke alene få browseren til at gå ned på en Windows-maskine, men i nogle tilfælde også fryse hele operativsystemet, så brugeren er nødt til at lave en hård genstart. Mobile platforme ser ud til at gå fri af den nye bug, og ZDNet har udført tests, der bekræfter, at Firefox på Android og iOS ikke er berørt.

After #Mailsploit, releasing #BrowserReaper so you can kill your browser.More information: https://t.co/9Ls3AKps72September 23, 2018

Haddouche har forklaret ZDNet, hvordan buggen fungerer og fortæller, at "scriptet genererer en fil (en blob), der indeholder et ekstremt langt filnavn og beder brugeren om at downloade det hvert eneste millisekund". "Det oversvømmer derfor IPC (Interprocess Communication Communication) -kanalen, hvilket som minimum får browseren til at fryse," tilføjede han.

Sabri Haddouche har givet Mozilla besked om den nye bug, der kommer lige efter udgivelsen af Firefox 62 - som i sig selv indeholdt 13 betydelige fejlrettelser. Buggen er allerede blevet føjet til internetfirmaets fejlsporingsplatform, hvor Firefox-brugere kan holde øje med, hvordan løsningen af problemet skrider frem.