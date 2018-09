Nvidia GeForce RTX 2070 släpps den 17 oktober

Nvidia har precis meddelat att GeForce RTX 2070 kommer att finnas tillgänglig från och med den 17 oktober.

Hittills har vi bara vetat att Nvidia haft som mål att släppa sina nya grafikkort i mellanklassen någon gång i oktober, men tack vare ett officiellt inlägg från företaget på Twitter har vi nu fått ett fast datum.

GeForce RTX 2070 är för närvarande det mest prisvärda grafikkortet i Nvidia Turing-serien med sitt startpris på 499 dollar (cirka 4 400 kronor) och 599 dollar (cirka 5 300 kronor) för Founders Edition.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Beautiful any way you look at it. The GeForce RTX 2070 will be available on October 17th. #GraphicsReinventedShop starting at $499 ($599 Founders Edition) → https://t.co/ammFWibyFy pic.twitter.com/IsScoXm5rZSeptember 25, 2018