Nå er Oppo Find X også tatt for test-juks

Det er ikke lenge siden Huawei ble tatt i å jukse med ytelsen i grafikk-benchmark med sine nye flaggskip, og nå er Oppo tatt for nøyaktig det samme.

I et innlegg fra UL Benchmarks, selskapet som står bak 3DMark, så skriver UL at Oppo har jukset på testene utført på Find X og F7 når telefonene oppdaget at 3DMark-appen kjørte.

På grunn av dette så har UL Benchmarks nå strøket begge telefonene fra sine lister og kommer med følgende uttalelse:

– Oppo Find X ble rangert som nr. 4 i vår liste over «Best Smartphones for 3DMark Sling Shot Extreme performance». Den er nå ikke lenger rangert, og står uten poengsum nederst på våre rangeringer. 3DMark-score fra avnoterte enheter bør ikke brukes til sammenligne modeller.

Snikete

Det viser seg at begge telefonene fra Oppo brukte samme snikete tilnærmingen som Huawei ble avslørt på. Når telefonene oppdaget, ved navn, at 3DMark-appen kjørte så satte det i gang en skjult ytelses-modus.

Når UL Benchmark sammenlignet resultatet fra den offentlige versjonen av 3DMark med sin egen interne versjon (som fungerer på samme måte, men har et annet navn) så fant de at resultatene ble betydelig annerledes.

– Vi fant at resultatet fra den offentlige versjonen av 3DMark var opptil 41% høyere enn resultatet fra den interne appen, selv om testene er identiske, avslører UL Benchmarks.

Svar på tiltale

Oppo sin respons på uttalelsen fra UL Benchmarks var at telefonene oppdaget testen og tilpasset ytelsen i henhold, og at telefonene ville gjøre det samme om de oppdaget et spill.

Selv om UL Benchmarks tillater «optimalisering av ytelse ved å detektere høyere ytelsesbehov» så er det strengt forbudt å gjøre samme optimaliseringen basert på gjenkjennelse av 3DMark ved navn.

Når et gjelder apper som Find X og F7 ikke gjenkjenner ved navn så sier Oppo at telefonene vil begrense ytelsen til mellom 70 og 80 prosent om ikke brukeren aktivt trykker i appen hvert femte sekund. Dette bruksmønsteret skal slå av denne begrensningen.

Oppo hevder videre at de jobber med å forbedre optimaliseringsmetodene sine, og lover at selskapet arbeider med å oppgradere systemet og vil streve etter å skille mellom kravene til uoppdagede apper og de subjektive behovene til brukerne.