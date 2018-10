Mobvoi hinter lancering af nyt smartwatch den 22. oktober

I sidste måned gav smartwatch-producenten Mobvoi et hint om lanceringen af det økonomisk overkommelige Ticwatch E2 på deres hjemmeside, men der var ingen detaljer om, hvornår det ville blive annonceret. Alt vi ved, er, at uret bliver så vandtæt, at man kan svømme med det på, og at det kommer med Googles Wear OS.

Men her i weekenden tweetede Mobvoi, at de ville annoncere "noget nyt" den 22. oktober.

Vi er spændte på at få at vide, om det virkelig er Ticwatch E2, om end tweetet viser et billede af et ur med to knapper – og det ser noget anderledes ud, end det ur med én knap, som firmaet hintede om i sidste måned.

The dawn of something new.Can you guess what we are launching?Follow our socials for clues and sign up for our newsletter at https://t.co/iH6hr05Ucg to participate in an email quiz on the 22nd of October to guess the answer and win prizes!#LookUp#LookUpLiveNow#Mobvoi pic.twitter.com/T7wYytnJluOctober 18, 2018

Mobvoi har i øjeblikket to smartwatch-serier tilgængelige på markedet: Ticwatch E og Ticwatch S. Så hvis dette ikke er Ticwatch E2, må vi formode, at det er en ny model i S-serien. Men det er bedst at tage den formodning med et gran salt, da virksomheden har formået at holde ret tæt med detaljerne om deres kommende enhed.

Under alle omstændigheder varer det ikke længe, før Mobvoi officielt afslører, hvad de har i godteposen til os, og vi holder dig selvfølgelig opdateret så snart, at vi ved mere.