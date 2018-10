Microsoft har rettet den fil-slettende fejl i Windows 10 October 2018 Update

Efter at have været nødt til at afbryde udrulningen af deres store nye October 2018 Update for Windows 10 i slutningen af sidste uge – kun få dage efter den oprindelige frigivelse – har Microsoft i dag sagt, at de har rettet det problem med sletning af filer , som var årsagen til afbrydelsen, og de er ved at gøre klar til at genoptage udsendelsen af opdateringen, når den er færdig-testet af Windows Insiders.

Under særlige omstændigheder, resulterede fejlen i sletningen af prædefinerede brugermapper, såsom Dokumenter og Billeder, når en feature kaldet Known Folder Redirection (KFR) også var i brug. KFR giver brugeren mulighed for at ændre placeringen af disse prædefinerede Windows-mapper – så de eksempelvis kan flyttes til andre drev – men for at blive berørt af software-fejlen, skulle brugerne også have beholdt de gamle versioner af disse prædefinerede filer og mapper på deres oprindelige plads.

I en officiel blog-post , har tech-giganten hævdet, at kun et lille antal Windows-brugere blev berørt af problemet – mere specifikt, under en hundrededel af 1% (eller 0,01%) af alle installationer. På det tidspunkt, hvor fejlen blev opdaget, var October 2018 Update kun tilgængelig for brugere, som manuelt havde klikket på 'Check for updates’-knappen under Windows-indstillinger, hvilket ifølge Microsoft er grunden til at effekten trods alt var så begrænset.

Små skridt med en genudsendelse

I øjeblikket bliver den reviderede version af October 2018 Update kun gjort tilgængelig for brugere, der er registrerede medlemmer af Windows Insider-programmet, og Microsoft siger, at de vil holde øje med deres respons og data-diagnostik.

En bredere frigivelse vil følge, når firmaet er sikker på, at problemet er blevet løst tilfredsstillende, selv om der er ikke er meddelt nogen specifik dato for udrulningen.