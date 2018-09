Lækkede OnePlus 6T-renderinger giver os det bedste kig på mobilen indtil nu

Selv om OnePlus 6T sandsynligvis bliver lanceret snart, har der endnu ikke været mange læk, der viser telefonens design. Men det ændrer sig nu, hvor lækkede renderinger giver os et kig på det mulige design af mobilen fra alle vinkler.

Renderingerne, der er delt af MySmartPrice med hjælp fra lækkeren @OnLeaks, matcher i det store hele det, vi tidligere har set: Der er en dråbeformet notch på telefonens forside samt en lillebille kant i bunden af den ellers næsten kantløse mobil. Så den ligner i høj grad OnePlus 6, men har dog en mindre notch og sandsynligvis også en mindre kant.

Bagsiden ligner også, da den har et dual kamera og et OnePlus-logo nedenunder. Den største forskel er manglen på en fingeraftryksscanner, som vi ved er indbygget i skærmen på OnePlus 6T.

Image 1 of 4 The OnePlus 6T ser angiveligt kun en smule anderledes ud end OnePlus 6. Kilde: MySmartPrice/OnLeaks Image 2 of 4 Vi ved, at der ikke er noget hovedtelefon-stik. Kilde: MySmartPrice/OnLeaks Image 3 of 4 Skærmen er sandsynligvis en anelse større end på OnePlus 6. Kilde: MySmartPrice/OnLeaks Image 4 of 4 Og telefonen er efter sigende en smule tykkere. Kilde: MySmartPrice/OnLeaks



Placeringen af knapperne er stort set den samme som på forgængeren, men telefonens dimensioner er lidt anderledes, da OnePlus 6T tilsyneladende måler 157,5 x 75,7 x 8,2 mm og vokser til 8,6 mm i tykkelsen der, hvor kameraet stikker frem.

OnePlus 6 måler derimod 155,7 x 75,4 x 7,8 mm, så OnePlus 6T ser ud til at være både en smule større og tykkere.

Den ekstra tykkelse kunne tyde på et større batteri, mens den forøgede længde og bredde formentlig skyldes en lidt større skærm, der siges at være 6,4 tommer.

Endnu ikke bekræftet

Det er dog bedst at tage de lækkede renderinger med et gran salt. Selv om de i store træk ligner det, vi før har set, matcher de ikke alle læk. For nylig viste et læk eksempelvis et triple-kamera, om end vi ikke er overbeviste om, at vi får det.

Det lader heller ikke til, at renderingerne er officielle. @OnLeaks hævder, at de baseret på et CAD-design (computer-aided design) fra en fabrik, men selv om de stammer fra en officiel kilde, viser de måske ikke det endelige design.

Men da OnePlus 6T muligvis bliver lanceret den 17. oktober, kan man godt forvente ret nøjagtige læk, så der kan sagtens være tale om den kommende telefons design.