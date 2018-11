Instagrams data download-værktøj har afsløret visse bruger-passwords

Instagram lancerede for nylig et værktøj, der lader dig downloade dine egne data, og det værktøj kan have afsløret visse adgangskoder, oplyser selskabet. Det gik dog kun ud over få brugere, og fejlen er nu blevet rettet.

Da nogle brugere valgte at downloade deres Instagram-fotos og videoer, blev deres adgangskoder inkluderet i den webadresse, der var nødvendigt for at få adgang til arkivet, har The Information rapporteret. Og den webadresse kunne andre personer så finde, hvis de på en eller anden måde havde fået adgang til den samme browserhistorik, eller den samme computer eller enhed.

Hvis din konto var påvirket af sikkerhedsfejlen, skulle du allerede have modtaget en e-mail om det fra Instagram. I en officiel erklæring siger Instagram, at et "lille antal mennesker" blev ramt, og at problemet nu er blevet løst.

Hold dit password hemmeligt og sikkert

Selv om det lader til at have været et relativt lille sikkerhedsproblem, er det ikke det eneste sikkerhedsproblem, som Instagrams ejer, Facebook, har været nødt til at håndtere i de seneste måneder. Lad os håbe, at det ikke er et tegn på noget mere alvorligt i forhold til Instagrams kode.

Som altid anbefaler vi, at du bruger forskellige adgangskoder på alle dine konti og gør brug af en password-manager. Slå totrinsbekræftelse til, hvor det er muligt (som det er på Instagram), og sørg for, at dine mobile enheder og computere er godt beskyttet med adgangskoder, PIN-koder og gerne ansigtsoplåsning.

Hvis du har modtaget en e-mail fra Instagram, eller bare vil være på den sikre side, er det en god idé at ændre dit password til et nyt. Instagram siger, at adgangskoderne ikke blev lækket andre steder end i URL-adressen i forbindelse med data download-funktionen.

Via 9to5Mac