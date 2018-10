Her er nye Surface Pro 6 og alt det andre Microsoft har lansert

Microsoft viste frem en rekke nye produkter under sitt lanseringsarrangement tirsdag kveld: Surface Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Studio 2 og (kanskje mest overraskende) sine første hodetelefoner Surface Headphones. I tillegg slapp de også nyheten om at oktoberoppdateringen av Windows 10 nå er tilgjengelig for nedlasting.

Surface Pro 6

Vi begynner med enheten vi alle håpet å få se, nemlig Surface Pro 5 – oops, vi mener Surface Pro 6. Den likner temmelig mye på forrige Surface Pro (nå uoffisielt kalt Surface Pro 5), men Microsoft hevder at den er 67 prosent kraftigere enn forrige utgave takket være åttende generasjons Intel-prosessorer og et redesignet kjølesystem.

Den er ellers utstyrt med den samme 12,3 tommer store skjermen med 267 ppi, men kontrasten skal være bedre og batteritiden skal være strukket til 13,5 timer. Den kan også utstyres med opptil 16 GB RAM og 1 TB SSD, og den vil komme i en ny sort farge.

Ingenting er kjent om norske priser ennå, men vi vet at prisen på den rimeligste varianten blir 899 dollar (ca. 7300 kr), og dette er den laveste prisen en Surface Pro noen gang har gått for. Salget starter 16. oktober i USA.

Surface Laptop 2

Vi fikk også en titt på lenge ryktede Surface Laptop 2, som skal få 85 prosent raskere åttende generasjons Intel-prosessorer, et stillere tastatur, OmniSonic-høyttalere som skal gi bedre lyd og et nytt sort fargevalg. Skjermen til Surface Laptop 2 har også fått en oppgradering, og den er nå utstyrt med 3,4 millioner piksler og et kontrastforhold på 1500:1.

Surface Laptop 2 starter på 999 dollar (ca. 8100 kr) for den rimeligste utgaven, og også den skal komme i salg i USA fra 16. oktober mens norsk pris og tilgjengelighet er ukjent.

Surface Studio 2

Microsofts arbeidsmaskin har fått de største oppgraderingene med Pascal-grafikk (altså ikke en sistegenerasjons Turing RTX) fra Nvidia som skal gi 50 prosent økt ytelse. Microsoft sa ingenting om hva slags prosessor den får, men i og med at de ikke sa «åttende generasjons» som de gjorde om de andre produktene, så kan vi nok regne med at det er snakk om Intel Coffe Lake Refresh-CPU-er.

Den 28 tommer store skjermen er oppgradert til det som kalles en Brilliant PixelSense Display, og den skal levere 500 nits ekstra, noe som skal gjøre at skjermen er 38 prosent mer lyssterk og har et 22 prosent høyere kontrastforhold.

Surface Studio 2 får også en USB-C-port, og innebygget støtte for trådløse Xbox-kontrollere. Prisen begynner på 3490 dollar (ca. 28.500 kr) og den kan forhåndsbestilles i USA nå, men det er usikkert når det kommer i salg både der og her hjemme.

Surface Headphones

Vi håpet litt på å få se en ny telefon under Microsofts lansering, men i stedet fikk vi et par hodetelefoner som skal kose 249 dollar (rundt 2000 kr). Dette er første gang Microsoft lanserer et par hodetelefoner av denne typen, og de er trådløse og utstyrt med aktiv støydemping.

Selvfølgelig er Cortana innebygget, og du kan dermed starte musikkavspilling, få opplest eposter og starte konferansesamtaler, kun ved hjelp av stemmen. Foreløpig har Microsoft kun lovet at Surface Headphones skal bli tilgjengelig senere i år.

Microsoft kastet ikke bort mye tid da de ganske enkelt annonserte at oktoberoppdateringen for Windows 10 er tilgjengelig for nedlasting nå. Har du lyst til å prøve ut nyhetene med en gang, kan du følge vår guide som viser deg hvordan du installerer den.

Blant de mange nyhetene finner vi en smart Your Phone-app som gir deg tilgang til Android-telefonen din, mange designforbedringer og ikke minst Sets som bringer fanene vi kjenner fra nettlesere til resten av Windows.