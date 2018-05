Har du et Netgear Arlo-kamera, bør du bytte passord nå

Har du et Arlo-kamera fra Netgear installert i hjemmet ditt, er det nok en god idé å ofre et par minutter på å bytte innloggingspassord. Netgear opplyser nemlig at de har oppdaget «mistenkelig kontoaktivitet», og de har sent ut en advarsel for å være på den sikre siden.

Netgears egne databaser og systemer skal ikke være hacket ifølge selskapet, men det er mulig at «angripere bruker innloggingsinformasjon som er innhentet fra en tredjepart i et forsøk på å skaffe uautorisert tilgang) til Arlo-kontoer og enhetene som er knyttet til dem. Netgear jobber fortsatt med å undersøke nøyaktig hva som har skjedd.

Hvis du vil være sikker på at ingen skal kunne skaffe seg tilgang til ditt kamera, kan du bytte passord på nettsidene eller i appen for iOS og Android. Husk som alltid og ikke bruke samme passord flere steder.

Et forebyggende tiltak

Netgear kaller dette varselet for et forebyggende tiltak, og ingen kameraer eller systemer skal være kompromitert til nå. Utover det har vi ikke fått noen nye oppdateringer om saken fra selskapet siden lørdag.

Jevnlig bytting av passord og oppdatering av programvare er viktig for å sikre at Internet of Things-enhetene dine ikke tiltrekker seg ubudne gjester. Det er også viktig å holde utkikk for sikkerhetsvarsler som den Netgear har sendt ut nå.

Med så mange passordlekkasjer som skjer med jevne mellomrom, er det ikke rart produsentene jobber iherdig for å bytte ut brukernavn og passord med sikrer teknologier som for eksempel fingeravtrykk. Inntil videre har vi imidlertid ikke noe annet valg enn å være på vakt.

Via 9to5Mac