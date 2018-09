Google leser ikke lenger e-posten din, men tredjepartsapper får fortsatt lov

I fjor gav Google seg med å skanne Gmail-inboksen din med det formål å gi deg mer målrettet reklame, men flerfoldige tredjepartsapper har fortsatt tilgang til innholdet i e-postene dine.

I noen tilfeller har utviklere av enkelte apper – for eksempel turplanleggere – integrert programvaren sin med Gmail, slik at de får tilgang til brukerdata og alle fordeler det skulle medføre (e-poster som avslører at du skal på en tur, for eksempel).

Google har uttalt at de ikke har noen problemer med dette, sist sett i et brev skrevet av Susan Molinari (først sett av CNN Money), visepresident for offentlige og statlige anliggender hos Google. Ikke bare det, men selskapet har heller ingen problemer med at dataene som tas fra Gmail deles videre med andre, med ett forbehold – Molinari skrev et brev til senatorer i USA og sa: «Utviklere kan dele data med tredjeparter såfremt de er åpne med brukerne om hvordan denne dataen brukes.»

I et blogginnlegg som forsvarer hvordan brukernes sikkerhet og privatliv blir ivaretatt med Gmail sier Google at en hvilken som helst app produsert av en tredjepart må gå gjennom en grundig granskingsprosess før de får tilgang til Gmail-innhold.

Dette inkluderer både automatiske og manuelle gjennomganger av utviklerne av programvaren, samt en gransking av hva slags personvernerklæring apper har (og en evaluering om appen i det hele tatt er legitim). Programvaren testes også, slik at det er sikkert at den faktisk gjør det det sies at den skal gjøre.

Google sier videre: «Apper bør bare spørre etter data de trenger for spesifikke funksjoner – ikke noe mer – og være klare på hvordan de bruker disse dataene.»

Øyet som ser

Selskapet sier at de forsikrer seg om at apper som ikke er utviklet av Google fortsetter å følge regelverket som har blitt lagt frem for tredjepartsprogramvare, og at de klarer å identifisere og stenge ute apper som ikke klarer å følge reglene. Denne utestengelsen skjer før noen har fått tilgang til brukerdata i «de fleste» tilfeller, ifølge Google.

I tillegg minner Google oss på at før tredjepartsprogramvare får tilgang til dine data vises en skjerm som informerer om hva slags type data som appen får tilgang til, og hvordan denne brukes – og at brukere grundig bør vurdere hva de samtykker til før de installerer en app som ikke er utviklet av Google.

Google har rasket sammen et relativt omfattende forsvar, og bare det at de føler at de trenger et slikt forsvar sier sitt.

Det er selvsagt sant at det å gi tredjepartsprogramvare tilgang til e-postene dine kan gi nyttig funksjonalitet. Det største problemet ligger i at prosessen utviklerne må gjennom for å gi data videre til andre høres relativt slepphendt ut, der eneste stipulering for videreførsel er at de må være «åpne». Selvsagt stusser man også litt på sistnevnte uttalelse gitt måten denne saken nådde mediene på, hvilket ikke akkurat vitner om så mye «åpenhet» fra Googles side.