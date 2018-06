Fortnite juhlistaa jalkapallon MM-lopputurnausta stadionilla ja uusilla esineillä

Fortnitessa nähdään jälleen uusia hauskoja ominaisuuksia, kun Epic Game päätti juhlistaa jalkapallon MM-kilpailuja.

Voit laskeutua nyt uudenkarhealle jalkapallostadionille tai laukoa maaleja ympäri saarta ripotelluilla kentillä. Jalkapalloja löytyy maasta ja niitä pystyy potkimaan yksinkertaisesti juoksemalla palloa päin. Peliin on tuotu myös väliaikaisia futishaasteita, jotka saavat ajatukset hetkeksi toisaalle vihollisten tappamisesta.

Voit ostaa luonnollisesti myös suosikkijoukkueesi peliasun. Fortnitessa on kuusi eri asua sekä miehille että naisille ja ne ovat saatavilla kaikkien kisamaiden väreissä. Kaikki asut maksavat 1 200 V-bucksia.

Peliasuista on saatavilla useita eri tyylejä ja voit myös valita asusi väriyhdistelmän sekä pelinumerosi. Asujen lisäksi pelissä on myös jalkapalloteemainen laskuvarjo sekä uusia Emoteja, kuten punainen kortti ja pallon pompottelu.

