Firefox Monitor vil advare dig, hvis dine adgangskoder er blevet udnyttet

Tilbage i juni i år, annoncerede Mozilla og Have I Been Pwned (HIBP)-skaberen, Troy Hunt, at de var gået sammen om at integrere den enorme HIBP-database i Firefox .

I dag har Mozilla officielt lanceret resultatet af dette samarbejde, der har fået navnet Firefox Monitor . Det er et webbaseret værktøj, som vil advare brugerne, hvis deres email-adresse er blevet udnyttet af uvedkommende i et brud på datasikkerheden.

Hver gang der sker et større brud på data-sikkerheden, bliver antallet af personlige login-oplysninger, som er tilgængelige for hackere i diverse ondsindede online-databaser, større og større. Og da mange brugere er slemme til at bruge den samme adgangskode over flere forskellige online-tjenester, vil et værktøj som Firefox Monitor være en særdeles nyttig foranstaltning til at holde brugerne så sikre som muligt på internettet.

Hold øje med dine data

Måden som Firefox Monitor fungerer på, svarer nøje til det oprindelige HIBP online-værktøj – det eneste man skal gøre, er at føre sin email-adresse ind i den pågældende boks, og så klikke på ‘Scan’-knappen (eller blot trykke Enter).

Hvis dine personlige oplysninger er blevet lækket over nettet, vil detaljerne om sikkerheds-bruddet herefter blive vist på en genopfrisket side.

Under dine resultater får du mulighed for også at tjekke andre email-adresser, i tilfælde af at du skulle have flere konti.

Firefox Monitor giver også mulighed for at registrere sig for at få besked, hvis der i fremtiden skulle opstå brud på sikkerheden i forhold til dine email-adresser.

Skaber større opmærksomhed

Formålet med lanceringen af Firefox Monitor, er at give brugerne rettidig besked om eventuelle sikkerheds-problemer, så de har mulighed for at ændre adgangskoder og beskytte deres private oplysninger mod potentielle trusler.

Til trods for, at der sker brud på data-sikkerheden både hver og hveranden dag, så er det de færreste, der bekymrer sig over, om deres personlige data bliver udnyttet og mange er lykkeligt uvidende om HIBP-databasen. Med Firefox Monitor giver Mozilla værktøjet en meget større eksponering og gør det tilgængeligt for et bredere publikum – noget som forhåbentlig vil øge opmærksomheden på dette problem, og tilskynde flere brugere til at bruge en mere sikker praksis i forhold til deres online-konti.