Facebook har delt brukernes private meldinger med Spotify og Netflix

Det er bare et par uker igjen av 2018 – året som har vært et eneste langt personvernmareritt for Facebook – og nå viser det seg at de er involvert i enda en skandale, som følge av omfattende undersøkelser gjennomført av New York Times.

Ifølge den amerikanske avisen, er dataene Facebook deler med partnere til bruk i markedsføring mye mer omfattende enn hva man tidligere har trodd, og de inkluderer både kontaktlister og private meldinger.

New York Times nevner spesifikt Netflix, Spotify og Royal Bank of Canada blant selskaper som har fått tilgang til private meldinger, mens andre selskaper som Amazon, Sony og Microsoft fikk tilgang til brukeres Facebook-venner.

Avisen har kommet frem til sine avsløringer ved hjelp av interne dokumenter fra Facbook og intervjuer med tidligere ansatte.

Netflix, Spotify og Royal Bank of Canada hevder de ikke kjente til hvor mye private data de fikk tilgang til av Facebook. Netflix har også lagt ut en uttalelse om saken:

– Gjennom årene har vi prøvd ut ulike metoder for å gjøre Netflix mer sosialt. Et eksempel på dette var en funksjon som ble lansert i 2014 som gjorde det mulig for medlemmer å anbefale TV-serier og filmer til Facebook-venner via Messenger eller Netflix. Denne funksjonen ble aldri spesielt populær, og vi fjernet den i 2015. Vi har aldri på noe tidspunkt sett på folks private meldinger eller bedt om rettighetene til å gjøre det.

Ifølge New York Times hadde også Apple en spesiell avtale med Facebook, som gjør det mulig for Apple å skjule for Facebook-brukere at enhetene deres ba om data.

– Apple-enheter hadde også tilgang til kontakter og kalenderoppføringer fra folk som hadde deaktivert slik deling i kontoinnstillingene sine, kommer det frem i artikkelen.

Facebook svarer

I en uttalelse i dag innrømmer Facebook at de ga tredjeparter tilgang til private meldinger, men sier samtidig:

– La det være helt klart: ingen av disse partnerforholdene eller funksjonene ga selskaper tilgang til informasjon uten folks tillatelse, og de har heller ikke vært et brudd på vårt forlik med FCC i 2012.

De skriver også videre:

– Våre integrasjonspartnere måtte innhente tillatelse fra folk. Du måtte selv logge inn med din Facebook-konto for å bruke integrasjonen som ble tilbydd av Apple, Amazon og andre integrasjonspartnere.

Et dårlig år for Facebook

Denne nye avsløringen er bare den siste i rekken av personvernskandaler som har forfulgt sosiale medier-giganten i år, og den største av dem var nok Cambridge Analytica-skandalen der det ble avslørt at et konsulentfirma som bidro til Donald Trumps valgkampanje i 2016 hadde samlet persondata fra rundt 50 millioner brukere.

I tillegg kompromitterte en enorm datalekkasje tidligere i år, sikkerheten til 30 millioner brukere. Tross all den negative omtalen, har likevel ikke antallet Facebook-brukere gått nedover i løpet av året.

Det gjenstår å se om den seneste skandalen vil påvirke brukertallene nevneverdig, men vi kan i hvert fall være sikre på enn ting: Facebook har håndtert våre personlige data på en dårlig måte veldig lenge, og Cambridge Analytica-skandalen var bare toppen av isfjellet.

Kilde: Gizmodo