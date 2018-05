Essential Phone 2 skal være kansellert

Essential Phone 2, som var den planlagte etterfølgeren til den ambisiøse og modulære smarttelefonen til Android-skaper Andy Rubin, er ifølge Bloomberg kansellert.

Vi har ventet på en oppfølger til den originale Essential Phone som ble sluppet i fjor, men utviklingen av den nye telefonen er stanset skal vi tro kilder nær selskapet.

Dessverre kommer ikke skjebnen til Essential Phone som noen stor overraskelse. Selskapet skal bare ha solgt 150 000 telefoner til nå, og det er nok ikke på langt nær nok til å holde dem flytende.

Oppstartselskapet, som på et tidspunkt ble verdsatt til 1 milliard dollar (8,1 mill. kr.), skal også være til salgs, og det betyr at patenter, eksisterende maskinvare og en eventuell uferdig modell kan plukkes opp av noen andre.

Det finnes også andre muligheter. Det meldes blant annet om at selskapet har flyttet fokus over på smarthøyttaleren Essential Home som fortsatt er planlagt lansert i 2019, og det er også mulig at Essential vil leve videre som en merkevare uten å ta del i den kostbare utviklingsprosessen.

Uansett er dette langt fra planene Andy Rubin hadde for selskapet da han la fram sin visjon i fjor, men det var vel heller aldri noen tvil om at det var risikabelt å utfordre kjemper som Samsung, Apple og Google.

Hva gikk galt med Essential Phone?

Essential Phone var en godt utformet smarttelefon med heldekkende skjerm, og den var også en forløper til alle de andre telefonene som nå er utstyrt med et sort kamerafelt på skjermen, inkludert iPhone X.

Samtidig kunne ikke det unike designet i keramikk og titan og 360-graders kameraet som kunne settes på som ekstra utstyr, redde den fra to store svakheter. For det første var det innebygde kameraet dårlig, noe selskapet også innrømte, og det hjalp ikke at Google Pixel 2 og Samsung Galaxy Note 8 ble sluppet rett etterpå med noen av de beste kameraene på markedet.

For det andre var det tydelig at prisen og tilgjengeligheten skapte problemer. Den startet på 699 dollar (ca. 5700 kr) da den ble lansert, men ble satt ned til 399 dollar (ca. 3200 kr) i løpet av de første 8 månedene den var i salg.

Den ble også kun solgt av utvalgte operatører i USA i tillegg til på nettsidene, og den har først nylig kommet i salg i utvalgte land i Europa. Da blir det vanskelig å konkurrere med telefonene fra Samsung og Apple som er tilgjengelige overalt.