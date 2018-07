Drake invaderer Spotify og knuser rekorder, men folk er sinte

Hvis du brukte Spotify i helga, la du kanskje merke til at noe merkelig hadde skjedd med spillelistene på forsiden. De var nemlig overtatt av Drake – alle sammen – selv de som ikke hadde Drake-låter i seg. Bildet til listen «Songs To Sing In The Car» hadde bilde av Drake som smilte i en bil, mens listen «Daily Commute» hadde bilde av Drake som så på soloppgangen fra vinduet i et helikopter. Og for ikke å glemme Drake som holder en BH i bildet til listen «Slow Jamz».

Alt dette kom som en følge av en markedsføringskampanje for hans seneste album Scorpion som nå er ute på Spotify, og det er også verdt å nevne at albumet består av hele 25 låter.

Kort sagt har det vært mye Drake på Spotify i det siste, og mens albumet har knust Spotifys strømmerekorder med 132 millioner avspillinger på utgivelsesdagen, har det vist seg å bli litt mye for enkelte.

There's a @Drake for practically every mood. #ScorpionSZN is here. Listen now on Spotify 🦂https://t.co/Gfa32R9WN1 pic.twitter.com/p1qbGsac88June 29, 2018

Fikk refusjon

En Reddit-bruker har nemlig fått stor oppmerksomhet etter at han avslørte at han ba om å få refundert penger for Spotify-abonnementet sitt og fikk gjennomslag – ganske enkelt fordi han var misfornøyd med Drake-invasjonen.

– Jeg tok kontakt med Spotifys kundeservice og sa at jeg ville ha refundert pengene mine siden dette er reklame og jeg betaler for Spotify Premium som skal være reklamefritt, og de har nå refundert min siste betaling, skriver Schwagschwag.

En titt gjennom kommentarene viser imidlertid at Spotify ikke har vært like ettergivende med andre sinte brukere.

Spotify har enda ikke kommet med noen kommentar til Drake-stuntet. For Drake-fans var det sikkert rene julaften, men for de som bare ville ha litt bakgrunnsmusikk til arbeidet og ikke hadde lyst til å høre Drake skryte av hvordan han startet fra bunnen, kan nok Apple Music og Tidal ha begynte å virke fristende.