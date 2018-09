En ny bugg i Firebox-webbläsaren orsakar krascher på Windows, Mac och Linux

Bara en vecka efter att ha avslöjat en ny sårbarhet i webbkoden som kan orsaka att en iPhone kraschar, har säkerhetsforskaren Sabri Haddouche upptäckt ytterligare en webbläsarbugg som kan orsaka Firefox att krascha på samtliga tre populära operativsystem för datorer, nämligen Mac, Linux och Windows. Detta är enligt rapporter från ZDNet.

Enligt ZDNet, gör inte bara buggen att webbläsaren kraschar på Windows-enheter, men kan i vissa fall även resultera i att hela operativsystemet fryser. Detta är något som kräver att användaren gör en fabriksåterställning av enheten. Mobila plattformar verkar dock vara säkra från buggen och tester utförda av ZDNet bekräftar att Firefox på Android och iOS inte påverkas.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

After #Mailsploit, releasing #BrowserReaper so you can kill your browser.More information: https://t.co/9Ls3AKps72September 23, 2018