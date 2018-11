Apples iPhone-flagskibe laver stadig gode penge

Ifølge den seneste indtjeningsrapport har Apple haft endnu et glimrende år.

Producenten fra Cupertino kan sætte hele 62,9 milliarder ind på kontoen, hvilket er over 10 milliarder mere end sidste år. Det hele skyldes salget af de bedste og dyreste udgaver af iPhones, og det til trods for, at der har været 0 procent i udviklingen af salget.

Analytikere havde dog ventet at se fremgang i salget, men meddelelsen fra Apple lyder på 0 procent vækst.

Blandet salg

Som vi så det sidste år med iPhone X, så er Apples premium-modeller et tveægget sværd, når det handler om indtjening. Mens det overordnede salg er stagneret, så har Apple øget den gennemsnitlige pris på deres mobiler med 28 procent.

Den dyre iPhone XS og den endnu dyrere iPhone XS Max blev sendt på gaden blot en uge før udgangen af september-kvartalet, og Apple gjorde det stadig udmærket trods det manglende salg. Den billigere model, iPhone XR, kom for sent til den nye indtjeningsrapport.

Dalende tal

Hvis du gerne vil se lidt tal, så er der nogle her: Apple solgte 46,9 millioner iPhones i det kvartal, der endte den 30. september. Dette tal skal sammenlignes med 46,7 millioner fra samme kvartal sidste år.

Apples andre enheder gik heller ikke for godt. Salget af iPads faldt med 6 procent sammenlignet med samme periode sidste år, og salget af Mac'er faldt med 2 procent.

Det har fået Apples topchef Luca Maestri til at meddele, at firmaet nu vil ændre den måde, som man rapporterer dets indtjeninger på - med det resultat, at aktien faldt med 7 procent. Fra og med december-kvartalet vil Apple ikke længere meddele, hvor mange enheder, de sælger.

"Salget af enheder er mindre relevant for os i dag, end det var førhen", udtalte Maestri, hvilket jo egentlig er meget fair i betragtning af, at deres kunder er villige til at betale de høje priser.