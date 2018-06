Teslas autopilot får en uppgradering

Teslas VD Elon Musk meddelade i en tweet att bilägare kommer att få en automatisk uppgradering till sina fordons självkörande program.

V9-uppdateringen planeras släppas i augusti och ska bygga vidare på Teslas autopilot-funktion, genom att förbättra de autonoma navigeringsfunktionerna och ta förare ett steg närmare till handsfree-körning.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Elon Musk nämnde i en tweet att de nuvarande problemen med mjukvaran kommer att vara "helt fixade i augusti-uppdateringen" och att V9-uppdateringen kommer "börja göra självkörande funktioner möjliga".

That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features.June 10, 2018