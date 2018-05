Spotify poistaa kiistanalaiset artistit soittolistoiltaan

Spotify aikoo jatkossa poistaa kiistanalaisten artistien kappaleet omilta soittolistoiltaan. Yritys tiedotti uudesta käytännöstä helatorstaina ja poisti samalla R&B-artisti R. Kellyn kappaleet kaikilta soittolistoiltaan.

Käytäntö on osa Spotifyn uutta linjausta vihasisältöjä ja vastenmielistä käytöstä vastaan. Yhtiö ei halua antaa näkyvyyttä artisteille, joita syytetään rikoksista.

Yhtiö ei aio silti poistaa R. Kellyn musiikkia kokonaan, vaan artistin kappaleet löytyvät edelleenkin hänen omalta artistisivultaan. Enää et kuule löydä niitä Uuden Musiikin Perjatai- tai Rap Caviar -listoilta, eivätkä ne myöskään tule ehdotuksiksi Daily Mix-, Discover Weekly tai Release Radar -listoille.

Spotifyn uusi käytäntö tuntuu loogiselta jatkolta valtavaan julkiseen keskusteluun #MuteRKelly- ja varsinkin #metoo-liikkeiden ympärillä. Ruotsalaisyhtiö haluaa selvästikin näyttää, ettei se hyväksy asiatonta käytöstä palvelunsa artisteilta.

Toistaiseksi R. Kelly on ainoa artisti, jonka pudottamisesta Spotify on maininnut erikseen. Yhtiö on lisäksi kertonut Billboardille, että se saattaa poistaa muidenkin artistien kappaleita soittolistoiltaan.

Vaikuttaako muutos myös muihin artisteihin?

Yhtiö ei aio lokeroida artisteja rikollisiksi kovin heppoisin perustein ja siksi se tekeekin yhteistyötä muun muassa The Southern Poverty Law Centerin, The Anti-Defamation Leaguen, Color of Changen, Showing Up for Racial Justicen, GLAAD:in, Muslim Advocatesin ja International Network Against Cyber Haten kanssa.

Monet mediat ovatkin kyseenalaistaneet miksi juuri R. Kelly oli yhtiön ensimmäinen kohde. Tällä hetkellä seurauksista on kärsinyt hänen lisäkseen ainoastaan floridalainen räppäri XXXTentacion. Toisaalta esimerkiksi osaa Red Hot Chili Peppersin jäsenistä, Chris Brownia, CeeLo Greenia ja Tupac Shakuria on syytetty samankaltaisista rikoksista.

Aikooko Spotify siis ryhtyä toimiin myös heitä vastaan?

"Emme sensuroi artistia tai yhtyettä käytöksen perustella, mutta haluamme varmistaa, että itse kuratoimamme sisältö heijastaa omia arvojamme", Spotify kertoi Bilboardille tiedotteessaan. "Kun artisti tai yhtye tekee jotain erityisen vahingollista tai vastenmielistä, se voi vaikuttaa siihen, miten tuomme esille kyseisen artistin tai yhtyeen sisältöjä".

Spotify on ensimmäinen palvelu, joka päätti luoda omat käytäntönsä seksuaalisesta häirinnästä tai hyväksikäytöstä syytetyille artisteille. On kiinnostavaa nähdä seuraavatko myös Apple Music, Pandora, Tidal ja muut striimauspalvelut sen esimerkkiä.