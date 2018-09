Sony åpner endelig for kryss-spilling mot Xbox og Swich

Nå er det klart at PS4-spillere endelig snart vil kunne spille mot spillere på Xbox og Switch, og i første omgang er det gode nyheter for alle Fortnite-spillerne der ute.

Sjefen for Sony Interactive Entertainment, John Kodera, har nemlig nå kunngjort på Sonys offisielle blogg at de åpner for å tillate flerspiller-spilling mot konkurrerende konsoller i utvalgte tredjepartsspill.

Mange har håpet på at Sony skulle endre mening om dette, etter at de først har vært klare på at de ikke ville tillate det for verken Fortnite eller andre spill.

Mye typer på at Sony rett og slett har gitt etter for presset fra spillerne. Microsoft og Nintendo har på sin side gradvis begynt å åpne for denne typen spilling med spill som Minecraft og Rocket League, og problemstillingen har blitt enda mer aktuell etter at Fortnite dukket opp og gjorde det mulig for «alle» å spille mot hverandre mens Sony stod på sidelinjen og kun tillot kryss-spilling mot PC.

– Etter en grundig evalueringsprosess, har SIE funnet en vei mot å støtte kryss-spilling for utvalgte tredjepartstitler, skriver Kodera.

– Vi anerkjenner at PS4-spillere har håpet på en oppdatering, og vi setter pris på spillernes tålmodighet mens vi navigerer oss gjennom dette problemet mot en løsning.

Og Fortnite-spillerne trenger ikke vente lenge heller. Ifølge Sony er åpen beta-testing av kryss-spilling allerede i gang, og den tillater spilling mellom PS4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Windows og Mac.

Kodera sier ikke noe konkret om hva dette vil bety for andre spill fremover, men det er tydelig at Sony nå gjennomfører en grunnleggende endring i hvordan de ser på spilling på tvers av plattformer:

– Dagens spillbaser har utviklet seg til et punkt der kryss-spilling tilfører stor verdi for spillerne. Vi har gjennomført en grundig analyse av hvordan vi kan sikre at PlayStation-opplevelsen forblir intakt nå og i fremtiden mens vi åpner opp plattformen, skriver Kodera.

Kodera avslutter også med å skrive at de snart vil komme med mer informasjon om hva dette vil bety for andre spill i fremtiden.