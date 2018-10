Samsungs foldbare Galaxy X mobil kan måske omsider blive afsløret i næste måned

Den foldbare Samsung Galaxy X har været undervejs længe, og efter flere år med læk og rygter, ser det ud til, at det koreanske firma endelig er klar til at afsløre deres nyeste smartphone.

I et tweet, der annoncerer Samsungs udviklerkonference i november, har firmaet brugt videografik, der viser to vandrette linjer, der folder sig ud og bliver en højrevendt pil, som til slut omdannes til en enkelt lodret streg.

The crossroads between the present and the future – Samsung Developer Conference is where you’ll meet the knowledge needed to stay on tech’s cutting edge. #SDC18Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWeeOctober 18, 2018

I sig selv siger det måske ikke så meget, men vi er ret overbeviste om, at tech-giganten giver et hint om lanceringen Samsung Galaxy X i videoen. Det er højst sandsynligt, at mobilen – eller i det mindste en prototype – vil blive vist frem på konferencen Samsung Developer Conference i San Francisco, USA, i næste måned.

Det stemmer overens med, hvad Samsungs mobildirektør, DJ Koh, tidligere har udtalt: At telefonen vil blive lanceret i slutningen af 2018, men først vil være tilgængelig i 2018.

Går du tålmodigt og venter på, at den foldbare mobil kommer på butikshylderne, bør du samtidig forberede dig på en pæn udskrivning. For analytikere anslår, at prisen for Samsung Galaxy X kan lande på 2,000,000 ₩ (sydkoreanske won), hvilket svarer til omkring 11.700 kroner.