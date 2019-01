Samsung viser frem ny MicroLED-TV på 219 tommer

Under et arrangement søndag kveld viste Samsung frem to nye varianter at sine MicroLED-TV-er som tidligere har vært kjent som The Wall – en 75-tommer variant og en betydelig større utgave på 219 tommer.

Ifølge Samsung vil den mindre varianten nå gå under navnet «The Window», mens den nye 219-tommeren vil overta navnet «The Wall».

Den nye skjermteknologien fikk stor oppmerksomhet under CES i fjor da Samsung skrøt av egenskapene til MicroLED, og hevdet at den gir tilnærmet perfekt sortnivå som sammenlignbart med OLED og høyere kontrast. De to nye modellene bygger videre på dette grunnlaget, og de representerer to ganske ekstreme alternativer for TV-kjøpere når de slippes på markedet en gang i fremtiden.

MicroLED bruker millioner av mikroskopiske røde, grønne og blå LED-elementer som produserer sitt eget lys. Teknologien fungerer altså litt annerledes enn OLED som bruker såkalte organiske elementer, og ifølge Samsung skal byttet til uorganisk materiale hjelpe TV-en til å vare lenger og til å forhindre innbrenning.

I fjor ga ikke Samsung oss noen detaljer om oppløsning, men de har nå bekreftet at årets 75-tommers modell får 4K-oppløsning mens 219-tommers modellen skal ha «oppløsning over 4K». Det høres ikke like imponerende ut som alt snakket om 8K vi har hørt på CES, men det er heller ikke uventet siden det er snakk om en helt ny teknologi.

Bygg din egen TV-vegg

Mye av Samsungs presentasjon handlet om at MacroLED-teknologien er modulær, og at den dermed kan settes sammen til ulike former og størrelser.

Det betyr at du i fremtiden vil kunne bestille en TV i akkurat den størrelsen du selv ønsker, innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig. Du vil selvfølgelig ikke kunne få en 72,45 tommer TV, fordi modulene har en beste størrelse.

Lots of #FirstLook2019 news: The 75-inch MicroLED TV isn’t actually called The Wall, but the new 219-inch version is. Infinite size is actually limited to the size of the MicroLED module - you can’t get a 84.55-inch TV, for example. (1/2) pic.twitter.com/4TYw2B7bvQJanuary 7, 2019

Det andre interessante poenget Samsung fremhevet handlet om størrelseforhold. Det meste av videomateriale vi har tilgjengelig i dag er riktignok i 16:9, men hvis du kunne tenke deg å tilpasse TV-en til noe annet så er det fullt mulig.

Dessverre vil Samsungs nye monster kun være tilgjengelig via spesialbestilling med profesjonell installasjon, så den jevne forbruker vil ikke få tilgang til 219-tommers TV-er med det første.

Enda en TV vi ikke har råd til

Så hva kommer Samsungs nye vidunder til å koste?

Produsenten har ikke oppgitt offisiell pris eller lanseringsdato for noen av modellene, men fjorårets modell (hvis pris aldri ble offentliggjort) ble beregnet å skulle koste rundt 100.000 dollar (ca. 860.000 kr) for 146-tommermodellen.

Vi kan regne med at årets 75-tommermodell vil bli mye billigere enn det, men den kan likevel komme på så mye som 20.000 dollar eller rundt 170.000 kr.

En ting er jo også prisen for selve TV-en, men du må jo kjøpe nytt hus for å få plass til den også!