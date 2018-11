Safari går i Chromes fodspor og begynder at advare brugere om usikre websites

Google har forsøgt at gøre nettet mere sikkert gennem et stykke tid. I juli i år begyndte søgegiganten at tilføje en advarsel i Chrome til brugere, der lander på websteder, som ikke bruger HTTPS-protokollen. Og nu følger Apple trop og afprøver den samme funktion i Safari-browseren.

Hvis en Chrome-bruger ankommer til en side ved hjælp af den usikre HTTP-protokol, eller et andet websted, der ikke bruger HTTPS til sikker kryptering, erstattes hængelåsen i adresselinjen med meddelelsen "ikke sikker".

Apple tester for øjeblikket advarselsfunktionen i Safari Technology Preview, version 70 – browseren, som techgiganten bruger til at afprøve funktioner før en stabil version udrulles offentligt. Ifølge udgivelsesnotaterne vil der blive vist "en advarsel i feltet Smart Search ved indlæsning af ikke-sikre sider".

Hvorfor er det sikkert?

Det har længe været Googles mission at konvertere alle hjemmesider til HTTPS-protokollen ("S" står for "secure"), da det giver et krypteringsniveau, som beskytter både brugeren og webudbyderen mod tredjeparter, der kan manipulere med enten webstedet eller brugerens data.

Den kryptering, der bruges til HTTPS, scrambler effektivt de data, der sendes mellem de to parter, så dataene sløres over for hackere eller andre, som eventuelt vil forsøge at opsnappe dem.

Selv om advarslen er en god påmindelse til brugerne om ikke at afgive følsomme oplysninger (f.eks. kreditkortoplysninger) til ikke-sikrede websteder, er den primære hensigt bag mærkning at tilskynde flere webudviklere og udbydere til at skifte over til den sikre protokol og normalisere onlinekryptering.

Tilbage i februar oplyste Google, at 81 ud af de 100 top-websites i verden brugte HTTPS, og at 78 % af al Chrome OS- og Mac-trafik samt 68 % af al Windows- og Android-trafik landede på sikre sider.