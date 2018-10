PlayStation saattaa vihdoinkin sallia käyttäjänimen vaihtamisen

2006 oli hurja vuosi: High School Musical oli saanut juuri ensi-iltansa, Paris Hilton oli Hollywoodin tärkein silmäätekevä ja Facebook oli tullut hiljattain suuren yleisön tietoisuuteen. Samana vuonna päivänvalon näki myös Sonyn PlayStation Network, peliyhtiön oma sosiaalinen verkosto.

Jos liityit PSN:ään 12 vuotta sitten, valitsit todennäköisesti jonkin lapsuuden harrastuksiin tai julkkis-idoliin perustuvan nimen. Nimimerkit, kuten xXsPongeBobFanXx herättävät toki hilpeyttä, mutta eivät todennäköisti edusta kovin hyvin nykyistä ajatusmaailmaasi.

Tähän saakka me hEPpATytot ja ronaldinhofani123:t olemme saaneet yksinkertaisesti niellä ylpeytemme, sillä PSN-käyttäjänimen vaihtaminen on ollut mahdotonta. Meillä on kuitenkin viimein hyviä uutisia kaikille noloista nimimerkeistä kärsiville. Olemme nimittäin kuulleet monelta taholta huhuja siitä, että Sony sallisi viimeinkin käyttäjien nimenvaihdokset.

Kotaku julkaisi eilen artikkelin, jossa kolme anonyymiä lähdettä eri pelistudioista kertoi tehneensä peleihin korjauksia nimimerkin vaihtamisen mahdollistamiseksi.

Milloin pääsen vaihtamaan käyttäjätunnukseni?

Vaikuttaisi siltä, että muutoksen läpivienti on huomattavasti monimutkaisempaa kuin uskoisi. Pelikehittäjät ovat kertoneet, että ongelmat johtuisivat alkuperäisten PSN-tunnusten toteutuksesta. Suunnitelmien läpivienti tulee siis todennäköisesti kestämään hyvän toven.

Sony ei ole vielä kommentoinut huhuja, mutta yhtiön toimitusjohtaja Shawn Layden vihjasi muutoksesta jo viime joulukuun PlayStation Experience -konferenssissa. Kun häneltä kysyttiin käyttäjänimen vaihtamisesta, Layden väläytti, ettei kysyjän tarvitse tiedustella asiaa enää seuraavassa PlayStation Experiencessä.

Alun perin uskottiin, että Sony toisi ominaisuuden jo vuonna 2018, mutta yhtiö on sittemmin ilmoittanut, ettei aio järjestää PSX-konferenssia tänä vuonna. Voi siis olla, että joudut odottamaan käyttäjänimesi vaihtamista vielä ensi vuoteen.

Ainakin PlayStation-käyttäjien keskustelu käy jo kuumana Twitterissä:

I have no desire to change my PSN username but I'm glad they're finally doing it for those who are stuck with xX_Sephiroth420_XxOctober 4, 2018

No because when i came up with my PSN username i didn't have a mindset of a 12 year old https://t.co/JFYL0AsOcgOctober 4, 2018

