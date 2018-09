NES-spelbiblioteket till Nintendo Switch Online blev precis hackat - på mindre än 24 timmar

Nintendo Switch Online är Nintendos nya onlinespeltjänst för deras populära konsol. Nu har företagets gratisapplikation som innehåller ett urval av klassiska NES-spel blivit hackad på mindre än 24 timmar efter lanseringen, enligt en rapport från Kotaku.

Hackers som lyckats att ta sig in i emulatorerna bakom Nintendo Switch-applikationen, har nämnt hur lika de är emulatorn som används på NES Classic Mini-konsolen. Detta verkar ha varit en stor bidragande faktor till hur enkelt det var för hackers att ta sig in i emulatorn och ladda upp sina egna spel.

En känd hacker som går under namnet KapuccinoHeck på Twitter hävdar att applikationen som används till spelbiblioteket använder fruktansvärt enkla ".nes"-filer, kompletta med en simpel textdatabas som innehåller alla de kompatibla NES-spelen. Den här filen kan såklart ändras för att lägga till fler spel.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

ok sothis is incredibly basic but it shows that fully custom games ARE possible!hakchi for NES Nintendo Switch Online when?#NintendoSwitch #NintendoSwitchOnline #NES pic.twitter.com/OBYn3dLOtVSeptember 19, 2018