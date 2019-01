LG G8 kanske inte får en traditionell högtalare

Under CES 2018 presenterade LG en ny typ av teknologi som kallas för Sound on Display, som gjorde det möjligt för deras Crystal Sound OLED TV-apparater att producera ljud via vibrationerna i skärmpanelerna istället för traditionella högtalare. Nu verkar det som att företaget snart kan vara redo att introducera den teknologin även till mobiler.

Källor har berättat för den trovärdiga läckan OnLeaks att teknologin kommer att användas på den kommande toppmodellen LG G8.

Vi har för närvarande ingen specifik förklaring på hur denna teknologi skulle fungera på en mobil, men den kommer förmodligen att fungera på ett liknande sätt som företaget implementerade den på sina TV-apparater. Det kan hända att mobilen får en högtalare inuti själva skärmen eller en som är placerad precis bakom den.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Inget behov för ett galler

According to my sources, #LGG8 will feature Sound on Display (SoD) technology...January 3, 2019

Detta betyder troligtvis att vi inte kommer att få se ett högtalargaller på kanterna av LG G8, något som kan frigöra lite mer utrymme för andra extrafunktioner eller bara ge mobilen en snyggare design än tidigare modeller från LG.

LG G7 ThinQ hade en Boombox-funktion som fick hela mobilen att kännas som en ljudkammare, så detta känns som nästa logiska steg för LG. Företaget har haft ett konsekvent fokus på att erbjuda allt bättre ljud på sina mobiler, så vi hoppas på att de kan fortsätta med den trenden med denna nya teknologi.

Vissa rapporter har även nämnt att Samsung planerar att presentera en liknande typ av Sound on Display-teknologi för sina mobiler under CES 2019, men det är fortfarande oklart huruvida den kommer att hinna bli klar i tid för Samsung Galaxy S10 eller inte.

Vi har tidigare fått höra att LG G8 skulle lanseras i mars 2019, med ny 3D-kamerateknologi som är designad för upplevelser med förstärkt verklighet såväl som några andra generella förbättringar på kameran. Samma rapport föreslår även att mobilen sannolikt inte kommer att ha stöd för 5G.

Via PocketNow