Glem 802.11ac og mød Wi-Fi 5, som gør de trådløse standarder nemmere at forstå

Der er forandringer undervejs, som vil gøre navnene på WiFi-standarder som 802.11ac nemmere at forstå, ved at forenkle dem til et simpelt tal.

Til det formål vil 802.11ac – som bruges af langt de fleste nuværende routere – blive omdøbt til WiFi 5, og den foregående generation, 802.11n, vil blive kaldt WiFi 4, som du formentlig nok kan gætte. Den kommende 802.11ax -standard vil så komme til at hedde… ja, nemlig, WiFi 6.

Det giver meget mere mening for den almindelige forbruger – en simpel generations-betegnelse i stil med det, man kender fra mobil-netværk: 3G, 4G og den kommende 5G.

Dette træk er sat i værk af Wi-Fi Alliance, der bemærkede at de nuværende betegnelser er for indviklede og lyder alt for tekniske , hvilket er sandt nok. Når det kommer til stykket, hvem har så brug for fem tal, et punktum og nogle ekstra bogstaver, når det handler om at navngive en trådløs standard?

Med det nye system vil producenter og udviklere af operativsystemer blot kunne sætte et enkelt mærkat på deres respektive produkter, hvilket betyder at forbrugerne nemt kan konstatere, hvilke trådløse standarder der er understøttet.

Navnefest

Edgar Figueroa, som er præsident og CEO for Wi-Fi Alliance, udtalte følgende: “i næsten to årtier, har WiFi-brugere skullet finde rede i tekniske navngivnings-konventioner, for at finde ud af om deres enheder understøtter de seneste WiFi-standarder”.

“Wi-Fi Alliance er glade for at kunne introducere WiFi 6, og præsentere et nyt system til navngivning, som vil gøre det nemmere for industrien og WiFi-brugerne at forstå, hvilken WiFi-generation der er understøttet af deres enhed eller forbindelse”.

WiFi 6 (tidligere kendt som 802.11ax) handler ikke blot om at forbedre hastighederne i forhold til WiFi 5 (802.11ac) – selv om det uden tvivl vil være betydeligt hurtigere – men det vil også fokusere på at sikre en bedre ydeevne på steder, som er tæt pakket med trådløse signaler, såsom lejlighedskomplekser med masser af routere .