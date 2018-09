Den senaste patchen till Fortnite är försenad på Nintendo Switch

Fortnite-spelare på alla andra plattformar kommer att få en klientuppdatering som ska "förbättra stabilitet" den 28 augusti, men dem som spelar på Nintendo Switch kommer bli tvungna att vänta lite längre.

Epic Games har meddelat via ett inlägg på Twitter att företaget har skjutit fram uppdateringen till Nintendo Switch, eftersom de behöver mer tid att arbeta på förbättringar för matchmaking, som tydligen ska introduceras via patchen när den släpps. De angav dock inget specifikt datum för när vi kan förvänta oss att få se den.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

The update for Switch players will come a little bit later as we have additional improvements for matchmaking we’d like to include in that.August 27, 2018