Det er næsten sikkert, at Moto G7-serien får notches

Rygterne er taget til om Moto G7-serien, hvoraf to enheder er nået frem til US Federal Communications Commission (FCC) og dermed har fået afsløret nogle af deres specifikationer – og nu er det samme sket med en tredje enhed.

Moto G7 Play er nu blevet registreret hos FCC – hvilket DroidLife har spottet – og dokumentet giver yderligere beviser for, at næste års mellemklasse-enheder fra Motorolas får notches.

Det lader samtidig til, at Moto G7 Play vil få en heldækkende skærm, og at fingeraftryksscanneren er flyttet til telefonens bagside, men vi kender i øjeblikket ikke størrelsen på G7 Plays skærm.

Dokumentet bekræfter også, at telefonen kommer i to farver: Sort og blå. Der kan dog godt tænkes at dukke flere farver op ved lanceringen. På bagsiden af telefonen er der et enkelt kamera, og mobilen har desuden et hovedtelefonstik samt et batteri på 2,820 mAh.

Det fremgår også af dokumentet, at Moto G7 Play får en Qualcomm Snapdragon 632-processor.

En tidligere lancering?

I betragtning af antallet af smartphones med notches i 2018 og det faktum, at selskabet introducerede deres første skærmudskæring på Motorola One tidligere i år, er vi ikke særligt overraskede over denne nyhed.

Det, der er mest interessant, er, hvornår vi får den officielle afsløring af Moto G7-serien at se. Selskabet lancerede Moto G6, G6 Plus og G6 Play under en event i Brasilien i april i år, så det ville være naturligt, hvis selskabet valgte at afholde deres næste lancering omkring samme tid i 2019.

Indtil videre lader det dog ikke til at være tilfældet, idet FCC- certificeringen allerede er så fremskreden, at virksomheden muligvis planlægger at lancere telefonerne på et tidligere tidspunkt. Hvis det er Motorolas plan, kan du forvente at få meget mere at vide om alle tre mobiler inden for de kommende måneder.

Via Engadget