Allvarlig sårbarhet hos iPhone gör det möjligt för användare att via FaceTime tjuvlyssna på andra

UPPDATERING: Efter publiceringen av vår ursprungliga nyhet har Apple tillfälligt inaktiverat Group FaceTime. Vi har uppdaterat artikeln för att spegla ändringen.

Ett allvarlig fel i Apples FaceTime-applikation har fått viral spridning på sociala medier. Problemet, som först upptäcktes av 9to5Mac, tillåter uppringare att höra ljud från mottagarens iOS-enhet medan iPhone fortfarande ringer, eller till och med när samtalet har avvisats.

Under vissa omständigheter aktiverar FaceTime-felet även den mottagande iPhone-kameran innan samtalet har besvarats, så att uppringare kan se vad som händer i den andra änden utan att mottagaren märker något.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJJanuary 28, 2019