AI-droner kan fungere som «gjeterhunder» og drive fugler bort fra flyplasser

Ny forskning tyder på at autonome droner kan brukes til å holde fugler unna fly på flyplasser, slik at man hindrer at de blir trukket inn i flymotorer eller treffer vinduer.

Droner er i utgangspunktet ikke velkomne på flyplasser, og i Norge kan du risikere en bot på opptil 20 000 kroner og til og med fengselsstraff hvis du flyr for nær en av dem. Derfor høres det kanskje litt merkelig ut at forskere ved California Institute of Technology (Caltech) har laget en algoritme som lar en drone «gjete» en helt flokk fugler bort fra nettopp flyplasser.

Dagens metoder som brukes for å få bukt med fugleproblematikken, går først og fremst ut på å fjerne gode reirplasser og å unngå planter med spiselige frø. I tillegg har også trente falker og manuelt styrte droner vært brukt.

Problemet er bare at alle disse metodene er kostbare eller lite effektive, og manuelle droner kan også komme til å spre flokken hvis piloten ikke klarer å forutse fuglenes atferd.

Skal avverge ulykker

Forskernes nye algoritme lager en dynamisk modell av fuglenes flokkatferd, og på den måten kan dronen håndtere hele flokken som en enhet mens den samtidig unngår at fuglene får panikk. Det blir altså omtrent som å gjete en saueflokk ved hjelp av hund, bare i tre dimensjoner i stedet for to.

Forskerne sier de ble inspirert av den kjente hendelsen i 2009 der et US Airways-fly ble truffet av en flokk gjess rett etter avgang, noe som resulterte i at det mistet all maskinkraft. Pilotene klarte å avverge en tragedie ved å gjennomføre en vanskelig nødlanding på Hudson River ved Manhattan.

– Det fikk meg til å tenke at det kanskje ikke går like bra neste gang. Så vi begynte å se på måter å beskytte luftfarten fra fugler på ved å dra nytte av forskningen jeg har gjort på robotikk og autonomi, sier lederen for forskningsprosjektet Sonn-Jo Chung.

Kilde: Engadget