Twitter's seneste tests handler om online status og svar-tråde

Twitter tester i øjeblikket et par nye features, som måske, måske ikke finder vej til brugerne på det sociale netværk: online status-indikatorer, så man kan se, hvem der er online samt svartråde, så det bliver nemmere at holde styr på de forskellige tweets på skærmen.

De nye features er annonceret af både produktchef, Sara Haider , og CEO Jack Dorsey , og er endnu på prototype-stadiet – Twitter beder om feedback på deres arbejde, og det kan meget vel betyde at der stadigvæk kommer ændringer, inden de nye funktioner finder deres endelig form (hvis de overhovedet bliver introduceret).

Ifølge Haider, er online status-indikatorer en måde, hvorpå man “specifikt kan signalere at man er online og interesseret i en konversation” i modsætning til for eksempel at sidde i møde eller sove. Formodentlig vil man være i stand til at slå funktionen fra, hvis man ikke bryder sig om den.

Testing, testing, 1-2-3

Twitter afprøver naturligvis hele tiden nye funktioner, og de når ikke alle sammen frem til platformen. Senest har udviklerne leget med at foreslå konti, som man måske vil vælge at unfollow , hvilket virker en smule asocialt.

Der er også den fortsatte kamp for at bekæmpe trolls og forulempelser, som Twitter-folkene skal forsøge at håndtere, samtidigt med at de skal lancere nye features. Det seneste eksempel, er en konto-udrensning , hvor de fjernede omkring en million konti om dagen, som blev drevet af bots og lyssky brugere. Og det lader ikke til at den store Twitter-udrensning for 2018 er afsluttet endnu.

Da de – måske – kommende features, online status og svartråde, lige nu kun er tilgængelige for nogle få brugere, er det næppe sandsynligt, at du kommer til at se dem på din egen tidslinje lige med det samme – vi vil holde dig orienteret om, hvorvidt disse funktioner bliver implementeret eller ej.