Stor lekkasje avslører detaljer om LG V35 ThinQ

Senest i går lekket det ut nye detaljer om LG G7 ThinQ, og nå har det dukket opp utfyllende informasjon om LG V35 ThinQ også. Kilden skal visstnok være den samme.

Det er Android Headlines som har mottatt informasjon om den påståtte oppfølgeren til LG V30S ThinQ fra det de kaller en troverdig kilde, og nettsiden hevder også de har sett interne LG-dokumenter som bekrefter påstandene.

Ifølge kilden skal V35 ThinQ bli utstyrt med en 6-tommers OLED-skjerm med QHD+-oppløsning og 18:9-format, og et forhold mellom chassis og skjerm på 80 prosent. I tillegg understreker kilden at skjermen ikke får et sort kamerafelt i iPhone X-stil.

Det opplyses også om at skjermen skal være kantløs, og at den leverer en «utrolig fargegjengivelse». Tross at den er stor skal den ligge godt i hånden, og telefonen sies også være tynn og lett. Fargevalgene skal bestå av sort og grå, og begge skal få det som kalles en «førsteklasses blank overflate».

Kameraer og lyd

LG V35 ThinQ skal få dobbelt 16 MP kamera, der det ene objektivet har blender på f/1.6 og HDR-støtte mens det andre er et vidvinkelobjektiv med 107-graders bildevinkel. Kameraet ser dermed ut til å være det samme som ryktes å sitte i LG G7 ThinQ.

De to telefonene har visstnok også mange av de samme funksjonene, deriblant en «Super Bright»-modus som kan kombinere pikser til «superpiksler» og på den måten ta bedre bilder i svakt lys. Kameraet skal også ta i bruk AI til å gjenkjenne motivene dine og foreslå ideelle innstillinger.

Ikke minst hevder kilden at LG V35 ThinQ legger stor vekt på lyd. Den inneholder blant annet en 32-bit DAC, og stemmegjenkjenningsprogramvare som skal kunne gjenkjenne stemmen din på opptil 5 meters avstand. Påfallende nok sies det ingenting om Boombox-høyttalerne det ryktes at skal dukke opp i G7 ThinQ, så det kan bli en funksjon som skiller de to telefonene.

Kilden sier ingenting om når LG V35 ThinQ skal lanseres, utover at den vil dukke opp i 2018. Tatt i betraktning at LG V30S ThinQ ble annonsert så sent som i februar, så forventer vi ikke å få hendene på V35 ThinQ før mot slutten av året.