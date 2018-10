Oktoberoppdateringen for Windows 10 trolig rammet av enda en feil som kan slette filene dine

De dårlige nyhetene ser ut til å stå i kø for årets oktoberoppdatering av Windows 10, og nå ser det ut til å ha oppstått nye problemer med at filer plutselig forsvinner. Dette skjer i kjølvannet av en liknende feil, som fikk Microsoft til å sette oppdateringen i pausemodus).

Det meldes fra flere som har installert oppdateringen for oktober 2018 at ZIP-operasjoner ikke fungerer slik de skal, der operativsystemet glemmer å spørre om filer skal overskrives.

Med andre ord, når du pakker opp filer til en mappe, og andre kopier av disse filene allerede finnes i den mappen, spør Windows vanligvis brukeren om disse filene skal bli overskrevet. Dette ser ikke ut til å skje nå, og operativsystemet vil da uheldigvis kjøre på og slette disse filene automatisk (uten å spørre brukeren).

Dette kan helt klart være dårlige nyheter, når nyere dokumenter uten videre overskrives av eldre.

Denne uhørte oppførselen inntreffer bare ved bruk av den innebygde ZIP-funksjonen i Windows (dette påvirker altså ikke tredjepartsprogramvare, bare operativsystemets egen utpakkingsløsning).

Filfeil

Et annet potensielt problem, som det ikke er blitt meldt om like mange ganger, er at når filene pakkes opp, mangler ikke bare dialogboksen med spørsmålet om filene skal overskrives eller ikke, men når operasjonen gjennomføres, blir faktisk ikke filene overskrevet.

Med andre ord skjer det ingenting, og de eksisterende filene forblir uforandret, noe som kan være like uheldig, ettersom brukeren ikke vet at utpakkingsprosessen har mislykkes.

Klager på disse problemene har dukket opp i flere Reddit-tråder (med massevis av ytterligere bekreftelser), og på Ask Woody, noe Ghacks har fremhevet.

Hvis dette viser seg å være et utbredt problem som noen kommentarer antyder, må vi håpe at Microsoft allerede har tatt tak i ZIP-feilen i den kommende versjonen av oktoberoppdateringen, sammen med den allerede bredt omtalte slettefeilen.

Det er innlysende at det er et stort problem at filer forsvinner, så vi håper at dette og alle underliggende problemer av samme sort vil være eliminert når utrullingen av den komplette oktoberoppdateringen begynner.

I mellomtiden, om du har installert den store oppdateringen og opplever problemer av noen art, er det lurt å sjekke ut vår komplette guide til hvordan du fikser problemene knyttet til oktoberoppgraderingen 2018 til Windows 10.