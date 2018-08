Netflix tester ut egenreklame mellom episoder

Din neste helkveld med Netflix kan fort bli avbrutt av reklame for andre Netflix-serier. Strømmegiganten har nemlig bekreftet at de tester ut en slik funksjon for et begrenset antall brukere.

Brukere på Reddit har forklart hvordan det fungerer: nå du har sett ferdig en episode og venter på at den neste skal laste inn, får du en trailer for en av Netflix sine egne produksjoner som Orange Is The New Black eller The Crown.

Etter at traileren er ferdig, kan du fortsette med neste episode. Foreløpig har det ikke kommet noen indikasjoner på når dette eventuelt vil aktiveres for alle kunder eller hvor mange personer dette testes ut på, men det har i hvert fall vært observert i flere ulike land.

Tester ut anbefalinger

En representant for Netflix har bekreftet til Ars Technica at de tester ut denne løsningen:

– Vi tester om anbefalinger mellom episoder hjelper medlemmer til å oppdage historier de vil like raskere.

Netflix sier også at reklameklippene kan hoppes over, så hvis du finner fjernkontrollen eller musa fort nok så slipper du å se trailere for Ozark eller Better Call Saul. Foreløpig ser det ut til at trailerne holder seg til Netflix sine egne serier, men det er basert på brukernes rapporter og ikke bekreftet fra offisielt hold.

Til slutt og sist blir det kundenes reaksjon på denne funksjonen som avgjør om dette rulles ut som en permanent løsning.