Los 10 mejores ratones de juego: el mejor ratón de juego para comprar

Con las tarjetas gráficas Vega de AMD haciendo sus rondas y las SSDs volviéndose más rápidas y más asequibles, es posible que esté pensando en actualizar el interior de su PC. Pero, ¿cuándo fue la última vez que pensó en ese roedor de palma de la mano sentado encima de su escritorio? Después de todo, incluso los mejores jugadores fallan sin el equipamiento del mejor ratón de juego.

Determinar el ratón de juego superior para usted, sin embargo, es una tarea ardua. Así, que hemos probado ratones que son ergonómicos, ambidiestro, retroiluminados por 16,8 millones de colores LED e incluso aquellos llenos de botones que no sabíamos qué hacer. Por supuesto, el mejor ratón de juego necesita el software necesario para que estas funciones funcionen perfectamente también.

Echa un vistazo a las mejores ofertas de ratón del juego del mes

Por supuesto, los ratones de juego diferentes tienen diferentes puntos fuertes. Los jugadores de MOBA, por ejemplo, pueden sentirse más a gusto con un Razer Naga Hex V2, con su disposición oblicua de siete botones mecánicos de acceso rápido. Otros jugadores se verán más preocupados por las originales capacidades inalámbricas del Logitech G900 Chaos Spectrum.

Con cable o inalámbrico, con la mano derecha o ambidiestro, encontrará el mejor ratón de juego para sus necesidades aquí. Cada entrada ha sido sometida a una investigación exhaustiva antes de su inclusión, incluso si no se les ha dado una revisión adecuada. Continúe leyendo para una lista sin adulterar de cuáles son, sin duda, los mejores ratones del juego que usted puede comprar en 2017.

1. Corsair Glaive RGB

Un equilibrio saludable de confort, funcionalidad y apariencia suave

Movimiento y seguimiento suave

Se desliza como mantequilla

Casi todo el plástico

Un poco caro

Es obvio desde el momento en que usted mira el precio que el ratón Corsair Glaive RGB fue diseñado para ir frente a frente con el Razer DeathAdder Elite. Y mientras que Corsair ha tenido un montón de suerte con sus carcasas de PC, teclados, RAM, fuentes de alimentación y sistemas de refrigeración, un ratón Corsair es automáticamente una venta difícil debido a la falta de historia por sí solo. Afortunadamente, el último esfuerzo de ratón de juego de la compañía se construye para la comodidad, ofreciendo una capa de la pintura suave del tacto y los apretones intercambiables del pulgar que aumentan la ergonomía aún más. En ese punto, el sistema de retroiluminación casi perfecto de tres zonas y el sensor Pixart de alta DPI (por no mencionar las luces de estado DPI nítidas) son un mero bono.

2. Creative Sound BlasterX Siege M04

Preciso y elegante suficiente para rivalizar con Razer y Logitech

Excelente sensor

Iluminación elegante

Podría ser más ligero

El equilibrio no es perfecto

No es todos los días que vemos a una compañía conocida por sus tarjetas de sonido tratar de asumir empresas tan renombradas como Razer y Logitech con un ratón de juego competente propio. Creative Sound BlasterX M04 es exactamente eso, sin embargo, y es realmente bastante impresionante. La puntuación de 12.000 DPI significa que no necesitará utilizar la aceleración del puntero para utilizar el ratón correctamente. El esquema de iluminación RGB, que se controla mediante el software Sound Blaster Connect de Creative, se muestra con un acento sutil en la base del ratón. Claramente, el Sound BlasterX Siege M04 es un ganador en función y estilo.

3. Razer DeathAdder Elite

El DeathAdder más receptivo de Razer

DPI: Up to 16,000 | Features: True tracking at 450 Inches Per Second, Resolution Accuracy of 99.4%, Mechanical mouse switches (up to 50 million clicks), Razer Chroma lighting, Up to 450 IPS / 50 g acceleration, Razer Synapse software

Super-receptivo

Cómodo agarre

Iluminación RGB de colores

No hay rueda de desplazamiento girando libremente

Diseño demasiado familiar

Sabes lo que estás consiguiendo con un ratón Razer DeathAdder, y este año el modelo Elite es uno de los más sensibles pero gracias a un nuevo sensor de grado eSports que hace más fácil que nunca mantener a los enemigos firmemente en el centro de tu mira.

El roedor fresco de Razer presenta el mismo diseño ergonómico derecho que su predecesor que se moldea en su mano, todo mientras agrega dos nuevos botones debajo de la rueda de desplazamiento del ratón para cambiar DPI (o puntos por pulgada) sobre la marcha.

Mientras que el DeathAdder Elite se pierde en las características más avanzadas como la rueda de desplazamiento de giro libre que encontrarás en el Proteus Core de Logitech, la iluminación RGB de Razer (iluminación personalizable con 16.8 millones de opciones de color a través del software de sinapsis de Razer), grande y accesible Izquierda botones montados y la rueda de desplazamiento agarrar lo convierten en los mejores ratones disponibles en el nivel de precios abajo.

4. SteelSeries Rival 700

Un ratón con una pantalla lateral

DPI: Up to 16,000 | Features: Gamesense support, OLED display, Tactile alerts, SteelSeries Engine 3 support, Programmable buttons, Onboard profile storage

Pantalla LCD innovadora

Componentes modulares

Soporte de visualización limitado

Sólo con la mano derecha

SteelSeries se ha aventurado donde pocos fabricantes de mouse de juegos se atreven agregando una pantalla OLED en blanco y negro a su Rival 700. Puede ser una herramienta útil para tres juegos actualmente soportados - Dota 2, Counter Strike: Global Offensive y Minecraft - o puede En lugar de ello ser usado para asegurar GIF animados. Gracias a la modularidad del Rival 700, ofrece un alto nivel de personalización. Los usuarios pueden encender y apagar las cubiertas e incluso cambiar entre un cable de tres o seis pies. Las alertas táctiles también están en su lugar, que activan las vibraciones para indicar cuando la salud, el maná y otros recursos dentro del juego se reponen en los juegos antes mencionados. En general, una pieza distinta de equipo.

5. Chaos Spectrum de Logitech G900

El último ratón de juego inalámbrico

DPI: 12,000 | Interface: Wired/Wireless 2.4GHz | Buttons: 11 | Ergonomic: Ambidextrous | Features: Customizable RGB Lighting, 30 hour battery life, removable side buttons

Diseño ambidiestro

Botones laterales modulares

No hay pesos opcionales

En los últimos años, los ratones de juegos inalámbricos han cultivado una reputación bastante adversa, principalmente en respuesta a su retraso perceptible. Con el G900 Chaos Spectrum, sin embargo, Logitech busca cambiar de opinión. Utilizando alguna forma de magia, la empresa de alguna manera logró obtener su tasa de sondeo de hasta 1 milisegundo en una conexión de 2,4 GHz. Acompañado por la cobertura acelerada de toda la gama DPI, cero suavizado y filtrado, este ratón de juego está preparado para todo, desde su próximo juego de Hearthstone hasta el nivel de torneo Heroes of the Storm. Eso va sin mencionar un diseño ambidiestro ideal para jugadores zurdos además de un diseño modular de botones.

6. Corsair Harpoon

Un ratón con agarre texturizado bajo presupuesto

DPI: 6,000 | Features: Optical gaming sensor with advanced tracking, Contoured design, Textured rubber side grips, Six programmable buttons, Onboard memory to store custom DPI settings

Gran agarre

Asequible

Iluminación RGB

Software complicado

Con una textura de cuero agarre por el lado izquierdo, utilizar el Corsair Harpoon es una luz deslizándose en un coche cómodo con tapicería de cuero. No es muy caro, ten cuidado, ya que el Harpoon es un presupuesto que se ve y se siente más barato que los ratones dos veces su precio. Lo cual es de esperar, por supuesto, y con un sensor óptico rápido y seis botones programables, incluyendo un interruptor DPI central y botones de avance y retroceso en el lado del ratón, usted tiene todo lo necesario para jugar en cualquier género. Su tamaño medio lo convierte en un buen ajuste para manos pequeñas y grandes, y el logotipo RGB-iluminado de Corsair en la parte posterior hace que se vea bastante fresco cuando descansa en su escritorio.

7. Logitech G502 Proteus Spectrum

Campeón de peso pesado de personalización profunda

DPI: 200 - 12,000 | Features: 11 programmable buttons and controls, including DPI shift, Customizable lighting from a palette of 16.8 million colors, Up to five 3.6g weights for personalised mass and balance, Surface-turnable gaming sensor with Delta Zero tech, 5 on-the-fly adjustable DPI settings, 3 on-board profiles

Iluminación RGB

Rueda de desplazamiento satisfactoria

Los pesos pueden ser difíciles de eliminar

El ratón de juego de Logitech hace que la pesadez parezca algo bueno. Su núcleo hexagonal se puede personalizar con hasta seis pesos de 3,6 gramos, lo que le da un ratón más ligero o más pesado para manejar. Ajustar la masa y el equilibrio no es el único truco del G502: su sensor de juego de superficie giratoria incorpora la tecnología Delta Zero de Logitech, que le permite utilizarla en una amplia variedad de superficies más allá de su alfombrilla de ratón normal.

Al hacer clic en el botón central del ratón, la rueda de desplazamiento del G502 gira libremente, lo que ayuda a evitar la tensión de los nudillos al navegar páginas web y formularios largos. Añada a ese 11 botones personalizables, incluyendo cuatro en el lado izquierdo, un cambio de DPI de tres velocidades bajo la rueda de desplazamiento y un logotipo que ilumina 16,8 millones de colores en la oscuridad con retroiluminación RGB, y tiene un atractivo, lleno de tecnología Ratón del juego.

8. Razer Naga Hex V2

Colorido roedor lleva sus dientes MOBA

DPI: Up to 16,000 | Features: 7-button mechanical thumb wheel, Pre-configured MOBA profiles, 16,000 DPI 5G laser sensor, DPI switch buttons

Botones laterales prácticos

Iluminación RGB personalizable

Requiere práctica

No hay memoria local

El ratón de juego Naga Hex actualizado de Razer se ha renovado una vez más, esta vez con los jugadores de MOBA y MMO en mente. Si necesitas tu ratón para hacer el trabajo cuando se trata de trucos, podría ser una gran adición a su configuración. El Naga Hex 2 coloca un puño pulgar junto a siete botones de acceso rápido dispuestos en un círculo que, con un poco de entrenamiento de memoria muscular, le permiten disparar hechizos y realizar otras acciones en un instante. También hay dos botones en la parte superior para ajustar la sensibilidad de punto por pulgada (DPI) sobre la marcha, acompañado de dos placas de goma en los lados ayudan con el agarre. Además de ofrecer una gran variedad de botones, el Naga Hex V2 es ligero y se ve muy bien gracias a la iluminación Chroma RGB que añade un toque de color a los botones montados en el costado, la rueda del ratón y el logotipo de Razer. El comportamiento de la iluminación se configura mediante el software Synapse de Razer y se puede acceder directamente a la acción descargando los perfiles de League of Legends y DOTA 2.

9. Cougar Minos X3

Repleto de funciones y precio justo

DPI: Up to 3,200 | Features: RGB backlighting, 6 buttons, OMRON switches, On-the-fly DPI switcher

Retroiluminación RGB

Funcionamiento suave y preciso

Calidad de construcción se siente un poco barata



Cougar está desarrollando rápidamente una reputación para crear los periféricos capaces de ir toe-to- toe con ésos de marcas rivales, pero vendido en un punto bajo del precio. El Minos X3 es un ratón de este tipo, que está dirigido a los jugadores esports. Con un sensor óptico de grado que hace que el ratón alrededor de la almohadilla del ratón suave y precisa, seis botones y la conmutación DPI al vuelo, que todos los elementos esenciales que se necesitan bajo su envoltura de plástico y goma. Que la retroiluminación llamativa RGB que sale alrededor de la base del ratón es el mejor plus sobre todo.

10. Corsair Sabre

Un arma rápida, precisa y ligera

Comodo aggare

Sensor preciso

Boton de interruptor DPI torpe

Otro ratón impresionante de Corsair, el Sabre es comparativamente despojado en comparación con el M65 Pro dejando sólo lo esencial a un precio razonable. Lo primero que nota es la luz del ratón. Su cuerpo ligero combina excelentemente con su sensor óptico rápido y preciso para sentirse como un ratón duradero que puede manejar en su mano para jugar juegos de cualquier género. El software CUE de Corsair es un poco complicado de manejar, pero una vez que se haya podido entender se puede programar para cambiar los colores alrededor de las cuatro zonas RGB iluminadas del Sabre.

