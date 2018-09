Lekkede bilder av Huawei Mate 20 peker mot fingeravtrykkleser i skjermen

Huawei Mate 20 eller Mate 20 Pro kan bli den første telefonen fra en av de store produsentene som har fingeravtrykkleser innfelt i skjermen. Det har vi hørt rykter om også tidligere, men nå har det dukket opp visuelle bevis i form av bilder som ettersigende skal vise fronten av telefonen.

Bildene ble postet på Weibo som er Kinas svar på Twitter, og de ble først oppdaget av digi.tech.qq. Det er usikkert om bildene viser Mate 20 eller Mate 20 Pro.

Av den litt ustøe automatiske oversettelsen som er gjort av den medfølgende teksten, kommer det imidlertid frem at telefonen skal ha fingeravtrykkleser i skjermen, og det gjør at vi antar at det er Mate 20 Pro vi ser – det er jo mindre sannsynlig at Mate 20 vil bli utstyrt med en så ny teknologi.

Bildene avslører også at telefonen skal få et kurvet design, og et stort skjermhakk øverst som vil inneholde et 3D-kamera til ansiktsgjenkjenning.

Dette kan være fronten til Huawei Mate 20 Pro. Kilde: digi.tech.qq / Weibo

Neste-generasjons brikkesett

Som vanlig må vi være forberedt på at disse ryktene ikke nødvendigvis er sanne. Det kan være en hvilken som helst telefon vi ser på bildene, men det er samtidig langt i fra usannsynlig at dette stemmer.

Samtidig er ikke dette det neste ryktet som har dukket opp om Huawei Mate 20, for vi har også fått høre at den skal bli utstyrt med en Kirin 980-prosessor. Ifølge Globe Mobiles, som henviser til den kinesiske nyhetskilden CNMO, er denne prosessoren utstyrt med åtte kjerner, og de fire raskeste er klokket til 2,8 GHz – en økning fra 2,4 GHz i Kirin 970-prosessoren som sitter i Huawei P20-telefonene.

Brikkesettet skal være basert på 7 nm-teknologi, og de fire nevnte kjernene er Cortex-A77-kjerner mens de fire svakere er Cortex-A55. I tillegg skal den ha en 24 kjerners Mali-G72 MP24 grafikkprosessor, en andre generasjons nevral prosesseringsenhet (NPU), raskere bildeprosessering og et LTE-modem som kan håndtere nedlastingshastigheter på 1,6 Gbps.

Kort sagt høres dette ut som et brikkesett vi kan forvente å finne i en flaggskip-telefon som slippes mot slutten av 2018. Ingenting av dette er bekreftet, men det er forventet at Huawei Mate 20 skal lanseres offisielt i oktober eller november.

