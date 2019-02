Lækage af ny Sonos højttaler kan pege mod nyt fokus på den trådløse hjemmebiograf

Hjemmebiograf med eller uden ledninger – det var længe en drøm, men takket være producenter af trådløse højttalere som Sonos, samt tiltagende fokus på netop det trådløse fra receiver og højttaler-producenterne, er drømmen blevet til virkelighed.

Hvis en FCC-ansøgning kan tages som en klar indikation på fremtidige planer, ser Sonos ud til at udvide sin portefølje i nær fremtid.

Ifølge Variety, bliver en enhed kaldt ”S18” tests hos Sonos, og beskrives som en "wireless smart speaker (right)" og parres med den eksisterende Sonos Playbar. Det foreslås, at den både er tænkt som en tilføjelse til et trådløst hjemmebio-setup, ligesom den er tænkt som en multirumshøjttaler.

Noget ekstra?

FCC-ansøgning afslører almindeligvis ikke ret meget, og det er også tilfældet her. Imens man kunne forvente, at Wi-Fi og Bluetooth som en del af pakken, åbnes der også op for mulig stemmestyring, som vi har set det på Sonos One. Intet er dog bekræftet endnu, hvilket også gælder information om lancering og pris.

Det er værd at påpege, at Sonos allerede tilbyder trådløs surround sound i en 5.1-konfiguration, hvor Sonos One, Play:1, Play:3 og Play:5-højttalerne fungerer som satelitter, imens Sonos Sub sørger for bassen.

Så hvad nyt briger S18 til festen? Vi håber på minimun én af tre ting – Understøttelse af 7.1-lydspor, Dolby Atmos-support eller en lavere pris, så et Sonos surround-system bliver mere overkommeligt og dermed ikke kun for de super rige.