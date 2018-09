iRobots nyeste Roomba tømmer seg selv

En ny Roomba-modell er på vei som ser ut til å bli enda smartere, både når det kommer til navigering og tømming.

iRobot Roomba i7+ er en videreutvikling av toppmodellen Roomba 980, og den får et nytt romkartleggingssystem som lar den lære seg formen på de ulike rommene i huset ditt.

Den andre smarte nyvinningen er en liten beholder i ladestasjonen, der støvsugeren kan tømme alt støvet og rusket den har tatt med seg på veien. Du blir varslet via den tilhørende smarttelefon-appen når beholderen er full og må tømmes i søppelbøtta.

Roomba i7+ er tilgjengelig for forhåndssalg i USA allerede nå og skal komme i butikkene der i september, men her hjemme må vi nok vente litt lenger før den blir tilgjengelig. Den amerikanske prisen er for øvrig oppgitt til 949,99 dollar, altså ca. 7900 kroner, men skal vi dømme etter hva iRobots toppmodell har kostet tidligere så må vi regne med at i7+ vil komme på over 10 000 kroner.

Klarer du deg uten den ekstra støvbeholderen i ladestasjonen, kan du også kjøpe Roomba i7 til en amerikansk pris på 649 dollar (ca. 5500 kroner).

Holder orden for deg

iRobots serie av robotstøvsugere har tatt seg av deler av husarbeidet i de tusen hjem i årevis nå, etter at en gruppe tidligere MIT-studenter brukte sin romfarts- og militærsystemsekspertise til å gjøre hjemmene våre litt smartere.

Den tradisjonelle støvsugeren var overmoden for forbedring, og ved siden av iRobot har også produsenter som Neato, Electrolux og Miele bidratt til å gjøre støvsugerjobben enklere for deg og meg.