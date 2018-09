Her er de nye smarte urskiver på Apple Watch 4

Ved lanceringen af det nye Apple Watch 4 var det lidt af en kamp, at få mulighed for at afprøve enheden (især når vi samtidigt skulle nå at få noget tid med de tre nye iPhones).

Men i kampens hede var der med det samme noget, som tiltrak sig opmærksomheden, nemlig de nye Apple Watch 4-urskiver, som kommer ud sammen med den nye enhed.

De elementære baggrunde - Water, Vapor, Liquid Metal og Fire - er helt nye, ligesom den nye Breathe-skive (som også findes i tre varianter).

Image 1 of 9 Flame-skiven er den mest slående fra den nye samling, og den kan også kombineres med vand-skiven. Image 2 of 9 Dette er Liquid Metal-urskiven - den kommer i flere farver og har nogle meget beroligende ringe Image 3 of 9 Vapor-skiven minder om Flame, men er en smule mere afdæmpet. Image 4 of 9 Den nye Breathe-skive vibrerer ikke lige som app’en, men kommer i tre nye former til Watch 4. Image 5 of 9 Den større urskive giver mere plads til de såkaldte komplikationer, og der er også tredjeparts-udgaver. Image 6 of 9 Her kan du se den nye panorama-komplikation i midten af skærmen. Image 7 of 9 Den nye 'hoved-skive' til Apple Watch 4 - med otte komplikationer, som alle kan tilpasses. Image 8 of 9 Selv om det ikke er en Watch-urskive, så følger der en ny podcast app WatchOS 5. Image 9 of 9 Der er også en større Nike+ Watch-skive, som er udstyret med Nike+ Watch4-varianten.

Man kan indstille disse til at udfylde skærmen, eller man kan bruge komplikationer rundt langs kanten i en cirkulær udgave.

Vi venter på en bekræftelse af, at ældre ure, som kører WatchOS 5, vil være i stand til at bruge de viste urskiver - det kan måske være problematisk, da formen på enhederne har ændret sig.